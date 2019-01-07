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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter açıklaması

TBF Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, FETÖ üyesi basketbolcu Enes Kanter'in Türkiye hakkında yaptığı açıklamalar üzerine bir basın bildirisi yayımladı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:34
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de forma giyen FETÖ'cü Enes Kanter'in Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren bir basın bildirisi yayımladı.

İşte Hidayet Türkoğlu'nun basın bildirisi...

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter’in, Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, “Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra’daki maça katılmayacağı” şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım.

Biz biliyoruz ki, kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017’den beri seyahat edememektedir. Yani, Kanter iddia ettiği üzere can güvenliği kaygılarından dolayı değil pasaport ve vize sorunlarından ötürü İngiltere’ye giriş yapamamaktadır. Bu uzun zamandır bilinen bir gerçekken, söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçeler ve siyasi söylemlerle gündeme gelmeye çabalamaktadır.

Bu tip söylemler Kanter’in bir süredir Türkiye’ye yönelik yürüttüğü siyasi karalama kampanyasının ve spor hayatında gösterdiği çelişkileri kapatarak kendine önem atfettirme çabalarının da ayrı bir örneğidir.

Kanter, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni haksız ifadelerle suçlamakla kalmamış; İngiliz güvenlik kuvvetlerine de zafiyet addetmiştir ve Türk-İngiliz ilişkilerini zedeleme girişiminde bulunmuştur.

Bu şahsın söylemlerinin akıl dışı olduğu ve olayları çarpıttığı açıktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:34
  1. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu
  2. Enes Kanter
  3. Basın bildirisi
  4. açıklama
  5. flaş açıklama
  6. FETÖ'cü Enes Kanter

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