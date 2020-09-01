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Spor TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmadan görevini bırakmayı düşünmüyor:
Spor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmadan görevini bırakmayı düşünmüyor:

"Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmadan buradan ayrılmak istemiyorum. Bu tesisin kapısını açmadan bırakmayı düşünmüyoruz" - "Türkiye Futbol Federasyonu gibi bağımsızlığı hak eden bir federasyon olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Bağımsızlığı hak ettiğimizi düşünüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:11:52 -
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmadan görevini bırakmayı düşünmüyor:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmadan görevini bırakmayı düşünmediğini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Türkoğlu, genel kurulda aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Ben hayatını basketboldan kazanan bir insanım. Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığı benim fahri görevim. Bu görevi 2 dönem için üstlenmiştik. Dört yıldır görevdeyiz. Türk basketbolu için iyi şeyler yapmaya çalıştık. Ülke olarak zor süreçlerden geçtik ancak çok şükür sağlam şekilde ayakta duran bir ekibiz. Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmadan buradan ayrılmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevim de devam ediyor. İki görevi de layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bu tesisin kapısını açmadan bırakmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

En kısa sürede Basketbol Gelişim Merkezi'nin temelini atmak istediklerini vurgulayan Türkoğlu, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Türkiye Basketbol Federasyonu, bütçesinin yüzde 80'ini sponsorlar sayesinde ayakta tutan bir federasyon. İnşallah bu böyle devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu gibi bağımsızlığı hak eden bir federasyon olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Bağımsızlığı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu süreci de başarabilirsek daha büyük işler yapabileceğimizi bilmenizi istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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