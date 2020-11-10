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Spor TBESF, lig faaliyetlerini 2021 Ocak ayı sonuna kadar erteledi
Spor

TBESF, lig faaliyetlerini 2021 Ocak ayı sonuna kadar erteledi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:05:56 -
TBESF, lig faaliyetlerini 2021 Ocak ayı sonuna kadar erteledi

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm lig organizasyonlarının 2021 Ocak ayı sonunda tekrar değerlendirmek üzere ertelendiğini açıkladı.

TBESF'den yapılan açıklamada, lig müsabakalarının oynatılabilmesi için uzun süredir çaba içinde olunduğu ancak dünya genelinde salgının olumsuz etkilerinin tüm hızıyla sürdüğü belirtilerek, "Salgının seyrinin ülkemizde de aynı şekilde seyretmesi ve vaka sayılarının her geçen gün artması nedeniyle ciddi tereddütler oluşmuştur. Kulüplerimizle yaptığımız değerlendirme toplantılarının ardından lig müsabakalarının etaplı turnuvalar şeklinde oynanma önerisi çok sayıda sporcu, idari, teknik ekip ve diğer görevlilerin bir araya gelecek olması nedeniyle daha da riskli bulunmuştur." denildi.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun sürekli yapmış olduğu ikazlar, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sporcu sağlığını ön planda tutarak yapmış olduğu uyarıları da dikkate alan yönetim kurulumuz; ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol tüm lig organizasyonlarını 2021 Ocak ayı sonunda tekrar değerlendirmek üzere ertelemiştir. Halen birçok arkadaşımızın tedavi ve gözlem altında olduğu bu süreçte insan sağlığını her şeyin üstünde gören ve değerlendiren federasyonumuzun bu kararının camiamız için hayırlı olmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz."

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