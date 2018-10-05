TBB, genel sekreterleri Gaziantep'te buluşturdu

Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ‘Büyükşehir Belediyeleri Genel Sekreterler 2. Tercübe Paylaşımı” toplantısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen programda katılımcılara 4,5 yılda yaptığı hizmetleri bir sunum ile anlatan Türkiye Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, genel sekreterlerle bilgi ve birikimini paylaştı.



Belediyecilikte en önemli konunun, insan, bütçe ve bilgi yönetimi olduğunu dikkat çeken Şahin, bu üç alanın iyi yönetilmemesi durumunda başarının gelmeyeceğini vurguladı. Birliktten kuvvet doğduğunu, en büyük gücün ise beşeri sermaye denilen insan gücünün olduğunu dile getiren Şahin, belediyelerin artık Avrupadaki belediyelerle, Çin’deki ve ABD’deki bir belediye ile yarıştığını belirten Şahin, artık altyapı ve ideolojik belediyeciliğin bittiğini; başkanların sosyal belediyecilik üzerinden gitmesi gerektiğini söyledi.



Şehirleri bir vücuda benzeten Şahin, bu doğrultuda bu belediyeleri yönetenlerin bilgi ve tecrübelerinin çok önemli olduğunu kaydetti. Dünya ile rekabet edebilmek ve dünyanın 10’cu büyük ekonomisi olmak için tek başına çalışmanın mantıklı olamayacağını ifade eden Şahin, 50’li-60’lı yılların belediyecelik anlayışının bittiğini belirtti.

Artık sosyal belediyecilikte ‘ben de bunu yaptım’ diyebilme anlayışı ile hareket etmesi ve kültürel belediyecilik alanında dünya belediyeleri ile yarışır duruma gelinmesi gerektiğini kaydetti.



Dünya ile rekabet edeceğiz



4 yıllık Belediyeler Birliği sürecinde başkanlarla çok çalıştğını, yaptıkları hizmetlerden dolayı onlara teşekkür eden Şahin, “Şehir bir medeniyettir. İnsan, şehir ilişkisinde, şehri bir vücut olarak ele aldığımızda bu vücudun beyni, aklı, sizler çok önemlisiniz. Zor zaman diliminde, kalkınma yerelde başlar anlayışıyla büyük bir yarışın içerisindeyiz. Şehirler artık dünya şehirleriyle yarışıyor. ‘Açık toplum olacağız, dünya ile rekabet edeceğiz, dünyanın 10’cu büyük ekonomisi olacağız’ demişiz. Cumhuriyetin 100.yılında bu hedeflere ulaşacağız. Bu hedeflere ulaşma yolunda söylem ve eylem birliği oluşturmamız gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınmanın tek başına ekonomik kalkınmanın önemli olmadığı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

İdeoloji belediyeciliği bitti



Artık 60’lı yılların alt yapı belediyeciliği, ideoloji belediyeciliğinin bittiğini vurgulayan Başkan Şahin, “Yerel seçim sonuçlarını okuduğunuz zaman kim hizmet veriyorsa onu insanların nasıl ayrıştırdığını görüyoruz. Sandık çok mühim, halk ne diyorsa o olacak. Halkın verdiği karar, hepimizin başımızın üzerine. Büyük fotoğrafı hiç unutmamamız ve gereğini yapmamız gerekiyor. Demokratikleşme ve sivilleşme noktasında hedefimiz var. ‘Alt yapı, ideoloji belediyecilikleri bitti’ dediğimiz noktada insanı merkeze alan sosyal belediyecilikten çıkardığımız başarı hikayemiz var. Artık sosyal belediyecilik bizim normal işimiz olup kültürel belediyecilik üzerine her bir şehrimizin Anadolu’nun hazinelerini dünyayla yarışı yönetmesi gerekiyor. Kimlikli şehirler konusunda elimizdeki güçlü unsur medeniyetimiz. İnsan, şehir ve medeniyet konusunda güçlü bir geçmişimiz var” şeklinde konuştu.



Dünyanın en büyük 10’cu ekonomisi olmalıyız



“İbn-İ Haldun, ‘Coğrafya Kaderdir’ diyor. Bu coğrafya bize daha dirençli olmayı, sorunları daha hızlı çözebilmeyi ve bunun üzerinden yeni bir kalkınma modeli oluşturmayı getiriyor. Böyle bir medeniyetten geldiğinizde, küresel ölçekte şehirlerin yarıştığına baktığımızda artık ne olursa olsun ortak sorunlara ortak çözümler üretmemiz gerekiyor. Bizi üste çıkartacak çalışmalar yapmalıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük 10’cu ekonomisi olmalıyız. Olmamız için bizim dünya ile yarışacak söylem ve eylem birliğini oluşturmamız gerekiyor. Uluslararası kuruluş ne söylüyorsa Anadolu’da bulunan insanlarda aynı dili konuşmalı. Bu olmazsa dünya ile rekabeti yönetemeyiz. Belediyeler Birliği bu noktada önemli. Çok fazla bir araya gelmemiz, ürememiz ve çözüm odaklı çalışmamız gerekiyor. Büyük fotoğrafa bakarak, büyük bir hızla sivilleşme ve kalkınma hedefine ulaşmamız gerekiyor. Yapacak çok işimiz var” dedi.





Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ise, görevde bulundukları süreç içerisinde yaptıkları hizmetleri anlattı. AB’nin ikinci kez 3 milyon avrulok yardımının bulunduğunu ve bunun merkezi bir sistem ile kullanılması gerektiğini vurgulayan Güngör, dünya ve avrupa belediyeler birliğinin kendiler için birer tecrübe olduğunu belirtti.

Bu birliğin Türkiye’de bütün belediyeleri bir çatı altında topladığını belirten Güngör, bin 398 belediyenin bulunduğunu belirtti. Yurt içi ve yurt dışında kardeş şehirler ilişkilerini geliştirip, kurumsal alanda daha aktif olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Güngör, TBB olarak, iyi bir kadroyla öncelikle belediyelerin menfaatlerini korumak adına iyi bir arşiv mekanizması oluşturduklarını anlattı. Geçmiş dönemlerde başbakanlara ve ilgili bakanlara belediyelerle ilgili sorunları aktardıklarını ifade eden Güngör, “Çözdüğümüz sorunlar var, çözemediğimiz sorunlar var. TBB olarak sadece Türkiye’deki değil bölgedeki ülkelerin de gelip eğitim göreceği bir belediye akademisi kurulması üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Bunun arsa kısmını hallettik. İhalesine çıkıldı. 3-4 yıllık sürede bunu hayata geçirmiş olacağız. Buradaki eğitimi uluslararası geçerliliği olan bir sertifikayla taçlandıracağız" diye konuştu.



3 gün boyunca devam edecek olan toplantının son gününde katılımcılara şehir gezisi düzenlenecek.