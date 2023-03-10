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Yaşam TBB: 9 Mart itibarıyla 'deprem bölgesindeki' 11 ilde, 619 banka şubeyi ve 3.421 ATM'yi aktif ettik! İzin verildi
Yaşam

TBB: 9 Mart itibarıyla 'deprem bölgesindeki' 11 ilde, 619 banka şubeyi ve 3.421 ATM'yi aktif ettik! İzin verildi

Türkiye Bankalar Birliği deprem bölgesindeki 11 ilde 9 Mart itibarıyla aktif olan banka ve ATM sayılarını paylaştı. Ve deprem bölgesinde olan şubeleri acil olarak aktif ettiler. Deprem felaketinden sonra sayısı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 18:15:00 - 2023-03-10 19:05:22
TBB: 9 Mart itibarıyla 'deprem bölgesindeki' 11 ilde, 619 banka şubeyi ve 3.421 ATM'yi aktif ettik! İzin verildi

Açıklama şu şekilde:

"Bankacılık sektörü, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Bu duyurunun amacı, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 9 Mart 2023 itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyuna bilgi sunmaktır.

Şube: 911 şubeden 619'u hizmet vermektedir.

ATM: 4.213 ATM'nin 3.421'i aktiftir.

Mobil ve Konteyner Şubeler: Bölgede 71 mobil şube ve 53 konteyner şube hizmet vermektedir.
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Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 27 geçici hizmet noktasında müşterileri talepleri karşılanmaktadır.

Son Hafta: Çalışmalar sayesinde, 2 Mart - 9 Mart arasında toplam 16 şube, 2 mobil şube, 9 konteyner şube, 69 ATM ve 2 geçici hizmet noktası daha hizmet verebilir hale getirilmiştir.

Son Üç Hafta: 17 Şubat - 9 Mart arasında ise toplam 110 şube, 163 ATM ve 86 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir. .investing'e göre: Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz."

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