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Dünya Tazyikli su sıkan Çin uyardı: Buna son verin
Dünya

Tazyikli su sıkan Çin uyardı: Buna son verin

Yeniakit Publisher
2024-03-25 00:39:00 -
Tazyikli su sıkan Çin uyardı: Buna son verin

Çin hükümeti, Güney Çin Denizi'nde Çin sahil güvenlik gemilerinin Filipinler gemilerine tazyikli su sıktığı olaydan sonra Filipinler'i uyardı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, yaptığı açıklamada, Filipinler gemilerinin tekrar eden uyarılara ve rota kontrollerine rağmen bölgeye girdiğini, Çin'in buna karşı yasal kontrol, engelleme ve tahliye müdahalesinde bulunduğunu söyledi.

Vu, olayın Filipinler'in provokasyonundan kaynaklandığını ileri sürdü.

Bakanlık Sözcüsü, "Filipinler'e çatışmayı artıracak, gerilimi yükseltecek açıklamalarına, ihlal ve provokasyonlarına son verme çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Vu, Çin'in müdahalesinin "yasal, makul ve profesyonel olduğunu", "provokasyonu kararlılıkla savuşturduğunu" belirterek, "Filipinler, Çin'in kırmızı çizgilerini ihlal etmeyi sürdürdüğü müddetçe Çin de toprak bütünlüğünü ve denizlerdeki hakları ile çıkarlarını savunmayı sürdürecektir." dedi.

Dün yaşanan olayda, Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturmuş savaş gemisi "BRP Sierra Madre"ye rutin ikmal yapan Filipinler sahil güvenlik gemilerine Çin gemilerince tazyikli su sıkılmıştı.
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Filipinler gemiye ikmal yapmak için aralıklarla bölgeye geliyor

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan, Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, iki ülke arasında ihtilaflı deniz bölgeleri arasında yer alıyor. Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği batık resifte, Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş halde bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipinler gemileri aralıklarla bölgeye geliyor.

Çin yönetimi, karaya oturtulan savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, resifin eski haline getirilmesini istiyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından beri bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk defa 1947 yılında yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

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