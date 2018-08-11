Tazminat davasından servet kazandı ama 1 haftalık ömrü var

Hukuk sisteminin filmlere konu olduğu ABD, yeni bir davaya kilitlenmiş vaziyette.

ABD’nin California bölgesindeki bir okulda hademe olarak çalışan 46 yaşındaki Dewayne Johnson, 2014 yılında kan kanserine yakalandı. Okulun bahçesi için her gün Roundup markalı yabani otları yok etmeye yarayan kimyasal ilaçları sıktığını söyleyen Johnson, markaya dava açtı. Her yerde satılan ürünün içinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kanserojen madde olarak kabul ettiği gliphosat bulunduğu belirlenen ürüne tazminat davası açan Johnson’ın son duruşması dün gece gerçekleşti.

SADECE BİRKAÇ HAFTA ÖMRÜ KALDI

Doktorlar tarafından sadece birkaç hafta ömrü kaldığı açıklanan adamın duruşmasında jüri ve hakimler karar verdi. Hakim, Roundup DID markasının sahibi Monsanto’yu suçlu buldu. Resmi makamlar Monsanto’yu 289 milyon dolar tazminat cezası ödemesine hükmetti. Temyizden sonra parayı verme kararı alan şirketin bu parayı ölmesi durumunda Johnson’a vereceği belirtildi.

Johnson’ın avukatı, eşinin rahatsızlığı sonrasında ailesini geçindirmek için iki işte birden çalışan Johnson’ın eşi Araceli ve ailesinin hayatını düzene sokmak için bir fırsat olarak değerlendirirken, bu davanın benzer davalara da örnek teşkil edebileceği ve kimyasal ilaç şirketlerine davaların artabileceğini duyurdu.

Johnson, "Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Umarım bu dava, bu ciddi soruna dikkat edilmesini sağlar. Bu dava benden çok daha büyük" dedi.