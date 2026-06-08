O isim CHP’nin 5-1’lik yerel seçim hezimetini böyle yorumladı! “Şapkayı önlerine koyup düşünmek için son fırsat”

Seçim sonuçlarını “Sosyal medya ve sandık farkı!” başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Atik; “Hafta sonu altı beldede yapılan yerel seçimlerde AKParti 4, MHP 1, CHP 1 belediyeyi kazandı. Özgür Özel ve arkadaşları tüm beldelerde kalabalık mitingler yapmış, fotoğrafları ve video kesitlerini sosyal medyada görenler, ‘İş bitti iktidar yolu açıldı’ diyorlardı. Özellikle son dönemdeki gelişmelere ve sosyal medyaya bakıp ‘vatandaşın iktidardan vazgeçtiğini’ düşünenler büyük yanılgıya uğradı. Yayınlanan anketlerde AK Parti’nin CHP’nin üzerinde çıktığını görenler sonuçlara inanmıyor ‘sandıkta görüşürüz’ yorumları yapıyorlardı.

CHP’yi yönettikleri 2.5 yıllık sürede meydanlarda toplanan kalabalıkların zaten kendi tabanları olduğunu unutarak tüm seçmenin desteğini aldıkları yanılgısıyla sahadaki gerçeklerden kopmuşlardı. Oysa Türkiye çok değil birkaç yıl öncesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin milyonluk mitinglerini görmüştü. Ama sonuçta kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştu. Belde seçimleri şüphesiz genel ve yerel seçimler için gösterge olmaz ama önemli ipuçları verir. Tüm eleştiri ve tepkilere rağmen Cumhur İttifakının seçimlerden başarıyla çıkması vatandaşın teveccühü anlamında önemli bir gösterge” diye yazdı.

“CHP’DEN AYRILIP YENİ PARTİ KURMAYI DÜŞÜNENLERE DÜŞÜNMEK İÇİN SON FIRSAT”

Asıl dikkat çekici olan CHP’nin yüksek performans ve sosyal medya desteğine rağmen sandıkta istediği sonuca ulaşamamasıydı. 6 beldeden sadece birini üstelik 74 oy farkla kazanabilmesi vatandaşın ikna olmadığını gözler önüne serdi. CHP’nin adayı Tokat Çevrecik’teki seçimi sadece 74 oy farkla kazandı. Oysa CHP 2023 seçiminde aynı beldede 81 oy almış, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 90’a yaklaşmıştı. CHP’nin değişimci ekibi bu kadar mağduriyet söylemine rağmen bugün ancak yüzde 52 oy alabildi. Tokat’ın Yolüstü beldesindeki CHP adayına sandıktan sadece 2 oy çıkması seçimlerin sosyal medyadaki gibi olmadığını gösterdi. Troll hesaplarla sanal dünyada oluşturulan algı Anadolu’da sandığa çarparak dağılmış görünüyor.

‘2024 yerel seçim zaferini Özgür Özel kazandı’ diyenler hafta sonundaki seçimlerde CHP’nin başarısızlığını nasıl açıklayacaklar merak konusu. ‘Bunlar köy belde seçimleriydi. Seçmenler taşındı’ gibi söylemler kurtarmaz şimdiden söyleyelim. Ülke genelindeki sonuçları ölçmek için yeterli veri olmasa da 6 beldede ortaya çıkan tablo hem iktidar hem de muhalefet açısından önemli sonuçlar barındırıyor. İktidar cephesi kazandığı zaferle mutluyken vatandaşın sıkıntılarını görmezden gelirse bu tablo farklı şekilde karşılarına çıkabilir. CHP’den ayrılıp yeni parti kurmayı düşünenler içinse şapkayı önlerine koyup düşünmek için son fırsat. 103 yıllık CHP markasından ayrılarak yeni maceralara atılmanın kolay olmadığı ortada.