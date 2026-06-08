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Dünya Kuduz köpeğin ipini şimdi kendi de tutamıyor! Haydut Trump’tan İsrail’e ‘dur’ mesajı
Dünya

Kuduz köpeğin ipini şimdi kendi de tutamıyor! Haydut Trump’tan İsrail’e ‘dur’ mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Kuduz köpeğin ipini şimdi kendi de tutamıyor! Haydut Trump’tan İsrail’e ‘dur’ mesajı

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, " İsrail, ateş etmeyi derhal durdurmalı" açıklaması yaptı.

Ayrıntılar gelecek…

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