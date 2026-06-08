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Gündem CHP'de kritik toplantı! MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı
Gündem

CHP'de kritik toplantı! MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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CHP'de kritik toplantı! MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı

CHP'de gözlerin çevrildiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı. Parti kulislerinde yarın gerçekleştirilecek grup toplantısına ilişkin belirsizlik sürerken, toplantı sonrası yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

CHP'nin son dönemde yaşadığı liderlik ve yönetim tartışmalarının gölgesinde gerçekleşen MYK toplantısı, Ankara siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Gözler yarınki grup toplantısında

Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yarın yapılacak grup toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emir, grup toplantısında yaşanabilecek gelişmelere ilişkin sorular üzerine,

"Gerekli açıklamalar toplantı sonrası yapılacak. Yönetmelik gereği ne olacaksa onlar yapılacak."

ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, parti içinde devam eden tartışmalar nedeniyle grup toplantısına ilişkin belirsizliğin sürdüğü şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken açıklama

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma heyetinde yer alan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun yarınki grup toplantısında konuşup konuşmayacağı yönündeki soruya,

"Sorun yok. Tabii ki konuşacak."

cevabını verdi.

Bu açıklama, CHP kulislerinde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP'de gözler MYK sonrası yapılacak açıklamada

Özgür Özel başkanlığında başlayan MYK toplantısında parti içindeki son gelişmelerin, grup toplantısına ilişkin hazırlıkların ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kameraların karşısına geçerek açıklama yapacağı belirtilirken, gözler hem MYK'dan çıkacak kararlara hem de yarın gerçekleştirilecek grup toplantısına çevrilmiş durumda.

CHP'de son haftalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle Ankara kulisleri hareketlenirken, parti yönetiminin atacağı adımlar merak konusu olmaya devam ediyor.

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Yorumlar

bu partiyi bir sekilde iktidara getiryorlar

mazlum rolü bizde tutulur sahada bu cok belirgin <<kemalin ve ortakalrı demcilerin işi zor chpd <<kemalcciler demcilerle ortak calısmaya devam etitkce işleri zor

145319

Fragmandan usandık filim ne zaman cahape
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