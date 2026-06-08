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#1
Foto - Arayışlar sürüyor! Trabzonspor forvet avında

Trabzonspor'da yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. TRT Spor’un haberine göre, Bordo mavililer, kadrosunu güçlendirmek amacıyla özellikle hücum hattına yapılacak takviyeler üzerinde yoğunlaşıyor. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda farklı alternatifleri değerlendirdiği öğrenildi.

#2
Foto - Arayışlar sürüyor! Trabzonspor forvet avında

Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa arenasında daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, gol yollarındaki rekabeti artırmayı amaçlıyor. Trabzonspor, bu doğrultuda yurt içi ve yurt dışında birçok oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.

#3
Foto - Arayışlar sürüyor! Trabzonspor forvet avında

Öte yandan Felipe Augusto'nun takımdan ayrılması durumunda hücum hattına yapılacak takviye daha da önem kazanacak.

#4
Foto - Arayışlar sürüyor! Trabzonspor forvet avında

Yönetimin, olası ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Brezilyalı oyuncu için Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'in ısrarı devam ediyor.

#5
Foto - Arayışlar sürüyor! Trabzonspor forvet avında

Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren bordo mavililer, kadroya doğrudan katkı sağlayabilecek isimler üzerinde duruyor. Yönetim, mali şartlar ve oyuncuların kulüpleriyle olan durumlarını da göz önünde bulundurarak görüşmelerini sürdürüyor.

#6
Foto - Arayışlar sürüyor! Trabzonspor forvet avında

Yeni sezon kampı öncesinde transferlerin önemli bölümünü tamamlamak isteyen Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Karadeniz ekibinde önümüzdeki günlerde transfer gündeminde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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