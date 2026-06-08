Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa arenasında daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, gol yollarındaki rekabeti artırmayı amaçlıyor. Trabzonspor, bu doğrultuda yurt içi ve yurt dışında birçok oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.