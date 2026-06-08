  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya piyasasında kömür şoku! Son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı Gören kamerasını açıp koştu Ne kavun ne çilek... Serinlemek için görenler hemen alıyor: 10 liradan satılıyor! Tamamen serinletiyor Fransa ve İtalya neye uğradığını şaşırdı: Rotayı aniden Türkiye'ye kırdılar Merakla beklenen soru cevaplandı! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı! Türkiye'ye daha yeni yollama kararı almışlardı: 10 tane Patriot için sessiz sedasız masaya oturdular
#1
Foto - Turkuaz boğazı sevimli yunuslar süsledi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında dans edercesine ilerleyen sevimli yunuslar, kameralar tarafından kaydedildi.

#2
Foto - Turkuaz boğazı sevimli yunuslar süsledi

Turkuaz suların derinliklerinden yüzeye çıkan yunusların bu neşeli hareketleri, şehri izleyen vatandaşlar ve denizciler için unutulmaz bir manzara oluşturdu.

#3
Foto - Turkuaz boğazı sevimli yunuslar süsledi

Uzmanlar, plankton patlaması nedeniyle renk değiştiren Boğaz'daki bu yoğun canlı hareketliliğinin deniz ekosisteminin canlılığını gösterdiğini belirtiyor.

#4
Foto - Turkuaz boğazı sevimli yunuslar süsledi

Hem benzersiz deniz rengi hem de yunusların bu görsel şöleni, İstanbul’un doğal güzelliklerini bir kez daha tüm dünyaya hayran bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mardin'den Koç Holding'e tokat! Ömer Özel resti çekti: OPET ile tüm sözleşmeler feshedildi!
Gündem

Mardin'den Koç Holding'e tokat! Ömer Özel resti çekti: OPET ile tüm sözleşmeler feshedildi!

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un kamuoyunda büyük infiale ve tepkilere neden olan Kürt kadınlara hakaret içerikli skandal fıkraya , ..
Otokoç saldırısında flaş gelişme! Rezil fıkraya tepki gelmişti
Gündem

Otokoç saldırısında flaş gelişme! Rezil fıkraya tepki gelmişti

İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi üzerinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde Rahmi Koç'u..
CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı
Gündem

CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında parti içindeki kirli ortaklığı ve liderlik krizini çok sert ifadelerle if..
Öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı! İstanbul Erkek Lisesi’ndeki provokasyonda akran zorbalığı
Gündem

Öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı! İstanbul Erkek Lisesi’ndeki provokasyonda akran zorbalığı

İstanbul Erkek Lisesinde okul müdürünün konuşması sırasında yaşanan ve dün gündeme getirdiğimiz protestoya dair yeni görüntüler ortaya çıktı..
Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...
Gündem

Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...

Eski Türkiye’de çalıştığı gazetelerde yıllarca muhafazakar ve mütedeyyin kesime ağza alınmayacak küfürler etmeyi alışkanlık haline getirdiği..
Savaş çığırtkanlığı! Vurmak için emir bekliyorlar
Dünya

Savaş çığırtkanlığı! Vurmak için emir bekliyorlar

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran’dan gelen füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zamir, İsrail ordusunun ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23