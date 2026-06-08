Turkuaz boğazı sevimli yunuslar süsledi
İstanbul Boğazı'nın göz alıcı bir turkuaz renge büründüğü bu görsel şölen günlerinde, denizin sakinleri de eşsiz manzaraya eşlik etmeye başladı.
İstanbul Boğazı'nın göz alıcı bir turkuaz renge büründüğü bu görsel şölen günlerinde, denizin sakinleri de eşsiz manzaraya eşlik etmeye başladı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında dans edercesine ilerleyen sevimli yunuslar, kameralar tarafından kaydedildi.
Turkuaz suların derinliklerinden yüzeye çıkan yunusların bu neşeli hareketleri, şehri izleyen vatandaşlar ve denizciler için unutulmaz bir manzara oluşturdu.
Uzmanlar, plankton patlaması nedeniyle renk değiştiren Boğaz'daki bu yoğun canlı hareketliliğinin deniz ekosisteminin canlılığını gösterdiğini belirtiyor.
Hem benzersiz deniz rengi hem de yunusların bu görsel şöleni, İstanbul’un doğal güzelliklerini bir kez daha tüm dünyaya hayran bıraktı.
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