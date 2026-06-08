Küstah siyoniste ağzının payını verdi: Kudüs davamızdan asla taviz vermeyiz!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TÜGVA etkinliğinde yaptığı konuşmada İsrailli bakana sert sözlerle yanıt verdi. Çiftçi, Filistin'e yönelik duruşlarından taviz vermeyeceklerini söyleyerek; "Hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız" dedi.

Çiftçi’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Çünkü Türkiye'nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua, insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da, sözümüz de, hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsızlık duyanlar da olacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.”

HEP KALBİMİZDE TAŞIYACAĞIZ

Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.

SİZ BU BÜYÜK AĞACIN FİLİZLERİSİNİZ

İşte bu umudu taşıyacak olan da siz değerli genç kardeşlerimiz olacaksınız. Unutmayın, kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet; dallarımız ilim, teknoloji, sanat ve siyasettir. Siz de bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çorum'da beş yıl görev yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. O yıllarda Cenab-ı Hak'tan içten içe bir niyazım vardı. Rabb'im bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye dua ediyordum" demişti. Çiftçi, "O günleri göreceğimize bütün kalbimle inanıyorum. İnancımı da sürdürüyorum" şeklinde konuşmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

Bakan Çiftçi'nin Kudüs hassasiyeti, İsrailli Bakanı rahatsız etmiş ve İsrail Savunma Bakanı Katz skandal sözlerle Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.

Açıklamasında Kudüs üzerindeki işgal politikasını savunmaya yeltenen ve doğrudan Başkan Erdoğan'ı hedef alan Katz, şunlar ısöylemişti: "İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir. Kudüs, 3.000 yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Siz ve Erdoğan'ın hayalini kurduğu Osmanlı İmparatorluğu ise çökmüştür ve bir daha asla geri dönmeyecektir."