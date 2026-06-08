Kılıçdaroğlu’na Ferdi Zeyrek önerisi “Ölümü şüpheli, araştırılsın”

Diker, yaptığı yazılı açıklamada “Rahmetli Zeyrek konuşmasın diye mi öldürüldü”, “Zeyrek’i Öldürme emrini kim verdi” sorularına cevap aranması talebinde bulundu.

CHP’LİLERE “HORTUMCULARI, FETÖ’CÜLERİ SAVUNMAYIN” ÇAĞRISI

Diker, ayrıca CHP’de yolsuzluk yapanların CHP’lilerce afişe edildiğini hatırlattı. Diker, “Haksız parayla hukuksuz şekilde kurultay delegesini satın alarak CHP' yi kirli şekilde ele geçirenleri savunmanın imkânı yok. Hortumcuları, uçkurcuları ve FETÖ’cüleri de aynı şekilde. ‘Benim hırsızım iyidir’ diyemeyiz. Her şey ayan beyan ortada olup CHP’li sosyal demokratlara ‘Hemen sizzler de yolsuzlukla mücadele derneği kurunuz ve temiz siyasete destek veriniz’ diye sesleniyorum” ifadelerini kullandı.