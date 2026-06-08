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Gündem Kılıçdaroğlu’na Ferdi Zeyrek önerisi “Ölümü şüpheli, araştırılsın”
Gündem

Kılıçdaroğlu’na Ferdi Zeyrek önerisi “Ölümü şüpheli, araştırılsın”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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Kılıçdaroğlu’na Ferdi Zeyrek önerisi "Ölümü şüpheli, araştırılsın"

20. Dönem DYP Manisa Milletvekili ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Tevfik Diker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kritik bir çağrı yaptı. Diker, Kılıçdaroğlu’ndan, bir yıl önce evinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Ferdi Zeyrek’in ölümü konusunun araştırılması için bir kurul oluşturmasını istedi.

Diker, yaptığı yazılı açıklamada “Rahmetli Zeyrek konuşmasın diye mi öldürüldü”, “Zeyrek’i Öldürme emrini kim verdi” sorularına cevap aranması talebinde bulundu.

CHP’LİLERE “HORTUMCULARI, FETÖ’CÜLERİ SAVUNMAYIN” ÇAĞRISI

Diker, ayrıca CHP’de yolsuzluk yapanların CHP’lilerce afişe edildiğini hatırlattı. Diker, “Haksız parayla hukuksuz şekilde kurultay delegesini satın alarak CHP' yi kirli şekilde ele geçirenleri savunmanın imkânı yok. Hortumcuları, uçkurcuları ve  FETÖ’cüleri de aynı şekilde. ‘Benim hırsızım iyidir’ diyemeyiz. Her şey ayan beyan ortada olup CHP’li sosyal demokratlara ‘Hemen sizzler de yolsuzlukla mücadele derneği kurunuz ve temiz siyasete destek veriniz’ diye sesleniyorum” ifadelerini kullandı.

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