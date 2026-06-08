Bu nedenle bazı kişiler bir fincan kahveden sonra huzursuzluk veya kaygı hissederken, bazıları akşam yemeğinden sonra içtikleri espressoya rağmen rahatlıkla uyuyabiliyor. Kısacası, gece 21.00'de espresso içip sorunsuz uyuyan arkadaşınızı kıskanıyorsanız bunun nedeni büyük ölçüde genleri olabilir. Birçok kişi düzenli kahve tüketiminin zamanla kafeine karşı tolerans oluşturduğunu ve böylece uyku üzerindeki olumsuz etkilerin azaldığını düşünüyor. Ancak uzmanlara göre bu yaygın inanışın insanlarda güçlü bilimsel kanıtlarla desteklendiğini söylemek zor. Kahveye alışmış olmak, kafeinin uyku üzerindeki etkilerini tamamen ortadan kaldırmıyor olabilir. Uzmanlar, sağlıklı yetişkinlerin günlük 400 miligramdan fazla kafein tüketmemesini öneriyor. Ancak her kahve aynı miktarda kafein içermiyor. Orta boy bir buzlu latte yaklaşık 166 mg kafein içeriyor. Büyük boy Nitro Cold Brew yaklaşık 280 mg kafein içeriyor. Bir kapsül kahve ise fincan başına ortalama 75 ila 150 mg arasında kafein sağlayabiliyor. Yapılan kontrollü bir araştırma, yatmadan dört saat önce alınan 100 mg kafeinin uyku üzerinde sınırlı etkiye sahip olduğunu gösterirken, yatmadan 12 saat önce alınan 400 mg kafeinin bile uyku düzenini bozabildiğini ortaya koydu. Bu nedenle öğleden sonra kahve içmek isteyenlerin daha düşük kafeinli seçeneklere yönelmesi öneriliyor. BİR DİĞER ARAŞTIRMA! Bireylerin yaptığı en büyük hatalardan biri ise su yerine çay ve kahve tüketmek. Çay ve kahve suyun yerini tutmaz ancak kahve kilo kontrolünü desteklemesi sayesinde tanıdık bir sabah içeceğidir. Mutfakta en çok bulunan sade kahve, uyanık kalmaya yardımcı olması ve kilo kontrolünü desteklemesi sayesinde tanıdık bir sabah içeceğidir. Sade kahve, uyanık kalmaya yardımcı olması ve kilo kontrolünü desteklemesi sayesinde tanıdık bir sabah içeceğidir. Ayrıca, sade kahvenin karaciğer için de faydalı olduğu düşünülmektedir. Hindistan'daki Saifee Hastanesi'nde karaciğer uzmanı olan Dr. Chetan Kalal, düzenli kahve tüketiminin yağlı karaciğer hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu alışkanlık ayrıca, hastalığı zaten olanlarda hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya da katkıda bulunuyor. Hindustan Times'a göre kahve, karaciğerin zamanla hasar görmesi ve yara izi oluşması durumu olan karaciğer fibrozisi riskini azaltmaya yardımcı oluyor.