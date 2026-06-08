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#1
Foto - Daha iyi uyumak istiyorsanız: Kahve içmeyi bırakın, o yöntem böyle işe yarıyor... Yağlı karaciğer için şaşırtan yeni yol

Sabahları güne başlamak, öğleden sonra enerjiyi tazelemek için hatta bazıları için gün boyunca vazgeçilmez bir ritüel olarak kahve hayatımızın merkezinde yer alıyor. Ancak uzmanlar, kahvenin sağladığı enerji ile kaliteli uyku arasında hassas bir denge bulunduğunu söylüyor.

#2
Foto - Daha iyi uyumak istiyorsanız: Kahve içmeyi bırakın, o yöntem böyle işe yarıyor... Yağlı karaciğer için şaşırtan yeni yol

Peki kafein vücudumuzda ne kadar süre kalıyor? Öğleden sonra içilen bir fincan kahve gece uykusunu gerçekten etkiliyor mu? KAHVE İÇENLER ORTALAMA 36 DAKİKA DAHA AZ UYUYOR 2025 yılında New England Journal of Medicine'da yayımlanan randomize bir araştırma, her gün en az bir fincan kahve tüketen kişilerin, iki haftalık süreçte kahve içmeyenlere göre ortalama 36 dakika daha az uyuduğunu ortaya koydu.

#3
Foto - Daha iyi uyumak istiyorsanız: Kahve içmeyi bırakın, o yöntem böyle işe yarıyor... Yağlı karaciğer için şaşırtan yeni yol

Araştırmanın dikkat çekici bir başka sonucu ise kahve tüketen grubun fiziksel olarak daha aktif olmasıydı. Kahve içen katılımcılar günde ortalama 1.000 adım daha fazla attı. Bu da yaklaşık yarım kilometrelik ek yürüyüş anlamına geliyor. Araştırmacılar, kahvenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin ve hatta uzun yaşamla ilişkilendirilmesinin arkasında bu hareketlilik artışının da rol oynayabileceğini düşünüyor. UZMANLAR NET BİR SÜRE VERİYOR; 9 SAAT Kahve tüketimi konusunda yıllardır duyduğumuz "yatmadan önce kahve içmeyin" tavsiyesi artık daha somut bir rakama dayanıyor.

#4
Foto - Daha iyi uyumak istiyorsanız: Kahve içmeyi bırakın, o yöntem böyle işe yarıyor... Yağlı karaciğer için şaşırtan yeni yol

2023 yılında yayımlanan ve 24 farklı çalışmayı inceleyen kapsamlı bir meta-analize göre, kaliteli bir gece uykusu için son kahvenin uyku saatinden yaklaşık 9 saat önce tamamlanmış olması gerekiyor. Başka bir ifadeyle, eğer saat 22.00'de uyuyorsanız son kahvenizi en geç saat 13.00 civarında içmeniz öneriliyor. Araştırmaya göre bu süreye uyulmaması durumunda toplam uyku süresi yaklaşık 45 dakika azalabiliyor ve uykuya dalma süresi ortalama 9 dakika uzayabiliyor. Uzmanlar, sağlıklı bireylerde uykuya dalma süresinin 30 dakikanın altında olmasının ideal kabul edildiğini belirtiyor. Hepimizin kahveye verdiği tepki aynı değil elbette. Bunun önemli bir kısmı genetik yapımızla ilgili. Bilim insanları, kafeinin vücutta nasıl işlendiğini ve beynin bu maddeye nasıl tepki verdiğini belirleyen çeşitli genler keşfetti. Özellikle CYP1A2 adlı gen karaciğerin kafeini ne kadar hızlı parçaladığını belirlerken, ADORA2A geni ise beynin kafeinin uyarıcı etkilerine karşı duyarlılığını etkiliyor.

#5
Foto - Daha iyi uyumak istiyorsanız: Kahve içmeyi bırakın, o yöntem böyle işe yarıyor... Yağlı karaciğer için şaşırtan yeni yol

Bu nedenle bazı kişiler bir fincan kahveden sonra huzursuzluk veya kaygı hissederken, bazıları akşam yemeğinden sonra içtikleri espressoya rağmen rahatlıkla uyuyabiliyor. Kısacası, gece 21.00'de espresso içip sorunsuz uyuyan arkadaşınızı kıskanıyorsanız bunun nedeni büyük ölçüde genleri olabilir. Birçok kişi düzenli kahve tüketiminin zamanla kafeine karşı tolerans oluşturduğunu ve böylece uyku üzerindeki olumsuz etkilerin azaldığını düşünüyor. Ancak uzmanlara göre bu yaygın inanışın insanlarda güçlü bilimsel kanıtlarla desteklendiğini söylemek zor. Kahveye alışmış olmak, kafeinin uyku üzerindeki etkilerini tamamen ortadan kaldırmıyor olabilir. Uzmanlar, sağlıklı yetişkinlerin günlük 400 miligramdan fazla kafein tüketmemesini öneriyor. Ancak her kahve aynı miktarda kafein içermiyor. Orta boy bir buzlu latte yaklaşık 166 mg kafein içeriyor. Büyük boy Nitro Cold Brew yaklaşık 280 mg kafein içeriyor. Bir kapsül kahve ise fincan başına ortalama 75 ila 150 mg arasında kafein sağlayabiliyor. Yapılan kontrollü bir araştırma, yatmadan dört saat önce alınan 100 mg kafeinin uyku üzerinde sınırlı etkiye sahip olduğunu gösterirken, yatmadan 12 saat önce alınan 400 mg kafeinin bile uyku düzenini bozabildiğini ortaya koydu. Bu nedenle öğleden sonra kahve içmek isteyenlerin daha düşük kafeinli seçeneklere yönelmesi öneriliyor. BİR DİĞER ARAŞTIRMA! Bireylerin yaptığı en büyük hatalardan biri ise su yerine çay ve kahve tüketmek. Çay ve kahve suyun yerini tutmaz ancak kahve kilo kontrolünü desteklemesi sayesinde tanıdık bir sabah içeceğidir. Mutfakta en çok bulunan sade kahve, uyanık kalmaya yardımcı olması ve kilo kontrolünü desteklemesi sayesinde tanıdık bir sabah içeceğidir. Sade kahve, uyanık kalmaya yardımcı olması ve kilo kontrolünü desteklemesi sayesinde tanıdık bir sabah içeceğidir. Ayrıca, sade kahvenin karaciğer için de faydalı olduğu düşünülmektedir. Hindistan'daki Saifee Hastanesi'nde karaciğer uzmanı olan Dr. Chetan Kalal, düzenli kahve tüketiminin yağlı karaciğer hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu alışkanlık ayrıca, hastalığı zaten olanlarda hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya da katkıda bulunuyor. Hindustan Times'a göre kahve, karaciğerin zamanla hasar görmesi ve yara izi oluşması durumu olan karaciğer fibrozisi riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

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