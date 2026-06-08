Özgür Özel bu mitingten sadece 2 oy almış. Öyleyse bu kalabalık ne?

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Yolüstü'nde seçmenler belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Altın 911 oy alarak belediye başkanlığını kazandı.

Miting vardı, sonuç farklı çıktı

Seçim öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen mitingde çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Kalabalık görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlarda CHP'nin bölgede güçlü bir destek yakaladığı yorumları yapılırken, seçim sonuçları farklı bir tablo ortaya koydu.

Sosyal medyada en çok konuşulan konu ise CHP'nin aldığı oy sayısı oldu.

"Kalabalık başka, seçmen başka"

Seçim sonuçlarının ardından birçok kullanıcı, miting alanındaki kalabalık ile sandık sonuçları arasındaki farkı yorumladı.

Yapılan değerlendirmelerde, mitinglere katılan herkesin o bölgenin seçmeni olmadığına, çevre yerleşimlerden gelen katılımcıların da bulunabileceğine dikkat çekilirken, seçimlerin nihai belirleyicisinin sandık olduğu vurgulandı.

Siyaset yorumcuları da seçim sonuçlarının, "sosyal medya görünürlüğü ile seçmen davranışının her zaman örtüşmeyebileceğini" bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

AK Parti açık farkla kazandı

Yolüstü Beldesi'nde kurulan 7 sandıkta yaklaşık 1600 seçmen oy kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre:

AK Parti adayı Mustafa Altın: 911 oy

Anahtar Parti adayı Mehmet Can Coşkun: 208 oy

Sonuçlar, seçim öncesinde oluşan algı ile sandıktan çıkan tablonun farklı olabileceğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Sandık son sözü söyledi

Seçimin ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda ortak vurgu, siyasette miting kalabalıklarının tek başına seçim sonucu anlamına gelmediği yönünde oldu.

Kalabalık meydanların ve yüksek sesli sloganların seçim başarısını garanti etmediğini belirten yorumcular, nihai kararın her zaman sandıkta verildiğini ifade etti.

Yolüstü seçimleri de bu yönüyle "meydan ile sandık arasındaki farkın" son örneklerinden biri olarak değerlendirildi.