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Spor Beşiktaş’ta transfer müjdesi
Spor

Beşiktaş’ta transfer müjdesi

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Beşiktaş’ta transfer müjdesi

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Portekizli kaleci Miguel Espinha Ferreira’yı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Portekizli kaleci Miguel Espinha Ferreira'yı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Hentbol takımımız, Portekizli kaleci Miguel Espinha Ferreira'yı kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miguel Espinha Ferreira'ya şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli kaleci, kariyerinde Belenenses, Benfica, Huesca, Cesson, Cuenca ve Vardar formalarını giydi.

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