BİK Genel Müdür Çay'dan dijital medya mesajı: Hızlı haber değil, güvenilir haber değerli!

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda gazeteci, akademisyen ve medya temsilcisini bir araya getirdi. Çalıştayın açılışına Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Kırşehir’de başlayan Dijital Medya Çalıştayı’nda dijital gazeteciliğin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DİJİTAL MEDYANIN 3 ÖNEMLİ SINAVI VAR

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çay, dijital yayıncılığın birkaç yıl öncesine göre çok daha farklı bir noktaya geldiğini belirterek sektörün köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi. Çay, yapay zeka entegrasyonları, algoritmaların etkisi ve çoklu platform yayıncılığının medya sektörünü yeniden şekillendirdiğine dikkat çekerek, “Dijital yayıncılık artık yalnızca bir mecra değişikliği değil, gazeteciliğin iş yapma biçimini kökten dönüştüren bir süreci ifade etmektedir” dedi. Dijital medyanın önünde teknolojik entegrasyon, etik değerler ve ekonomik sürdürülebilirlik olmak üzere üç temel sınav bulunduğunu ifade eden Çay, sektörün bu alanlarda güçlü adımlar atması gerektiğini vurguladı.

DEZENFORMASYON DOĞRU BİLGİDEN ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR

Bilgi akışının her geçen gün hızlandığına dikkat çeken Abdulkadir Çay, dijital çağda güvenilir haberciliğin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını söyledi. Sosyal medya platformlarında milyarlarca verinin dolaşıma girdiğini belirten Çay, yanlış bilgi ve dezenformasyonun doğru bilgiye göre çok daha hızlı yayıldığını ifade etti. Çay, “Artık haberin değeri yalnızca ne kadar hızlı üretildiğiyle değil, ne kadar güvenilir olduğu ile de ölçülmektedir. Yanlış bilgi ve dezenformasyon sadece medya sektörünün değil, toplumsal huzurun ve güvenin de önemli bir sorunudur” diye konuştu. Dijital mecralarda üretilen içeriklerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Çay, medya emekçilerinin haklarını koruyacak düzenlemelerin önemine dikkat çekti.

ÇALIŞTAYDA YENİ FİKİRLER VE İŞ BİRLİKLERİ HEDEFLENİYOR

Konuşmasının sonunda gazeteciliğin özünün insan, ruhunun ise vicdan olduğunu vurgulayan Abdulkadir Çay, teknolojinin ancak doğru değerlerle kullanıldığında medya için faydalı sonuçlar doğuracağını ifade etti. Çay, dijital medyanın geleceğinin teknoloji kadar etik ilkeler ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla şekilleneceğini söyledi. TİGAD tarafından düzenlenen çalıştayın yalnızca mevcut sorunların tartışıldığı bir platform olmayacağını belirten Çay, etkinliğin Türkiye’de dijital medyanın geleceğine yön verecek fikirlerin ortaya çıkmasına ve yeni iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Çalıştayın önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek oturumlarla dijital gazeteciliğin geleceğine ışık tutması bekleniyor.