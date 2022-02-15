Tazminat almak için hamile eşini uçurumdan atmıştı! İşte aldığı ceza
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için hamile eşini uçurumdan atan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal’ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.