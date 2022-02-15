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Gündem Tazminat almak için hamile eşini uçurumdan atmıştı! İşte aldığı ceza
Gündem

Tazminat almak için hamile eşini uçurumdan atmıştı! İşte aldığı ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için hamile eşini uçurumdan atan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 15:29:00 - 2022-02-15 15:36:55

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal’ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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