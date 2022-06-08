Taziye evinde silahlı kavga: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde taziye evinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Musab Bin Ümeyir Camisi altındaki taziye evi önünde yaşandı.
Daha önce aralarında husumet bulunan akraba iki grup, taziye evinde karşılaştı.
Taraflar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Silahla yaralanan Mehmet A. hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı belirtilen 1 şüpheliyi de gözaltına aldı.