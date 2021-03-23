Taze sebzeleri en doğal haliyle mutfaklara taşıyor

EuroFresh Genel Müdürü Ahmet S. Kaplan, el değmeden hazırlanan meyve ve sebzelerle tüketicilere hem sağlık hem de tasarruf yönünden faydalı olmayı amaçladıklarını belirtti. Kaplan, “Sebze ve meyveleri evde elle yıkamaya çalıştığımızda su tüketimi kilo başına 5 litreye kadar çıkabiliyor. Ancak EuroFresh ürünlerinin üretim sürecinde meyve ve sebzelerin yıkanmasında kullanılan su miktarı kilo başına 1-1.5 litrelere kadar düşüyor. Temizlenmiş, paketli sebze ve meyve ürünlerin kullanımı sayesinde yüzde 80’e varan su tasarrufu sağlanabiliyor. Su tasarrufunun çok önemli olduğu günümüzde, ürünlerimizle evlerdeki su israfının önüne geçmiş oluyoruz. Gerekli işlem ve hazırlıkların ardından temizlenmiş, yıkanmış, doğranmış ve kullanıma hazır ürünlerimizi, 100’ü aşkın çalışanımız ve yaygın dağıtım ağımızla soğuk zincir kırılmadan bini aşkın noktaya ulaştırabiliyoruz” diye konuştu.