Taze limonları bir yıl boyunca saklayabilirsiniz! Hiç üzülmeyin işte limon saklama yöntemleri için çözüm

Limon hakkında bilmediğiniz çok fazla şey var. Limon, yıl boyunca büyümeyi sürdüren, küçük bir ağaç türü ve bu ağacın meyvesi olarak bilinir. Halk dilinde suluzırtlak, cıcık ve zıvrak da denilen bu harika meyve özellikle kış aylarında hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır.

Limon Turunçgil limon öncelikle Kuzeydoğu Hindistan, Güney Asya' ya özgü çiçekli bitki Rutaceae ailesinden küçük yaprak dökmeyen bir ağaç türü olarak biliniyor olsa da Türkiye'de de çok fazla yerde yetişir.

Limonun faydaları saymakla bitmiyor.

Limonun C vitamini bakımından güçlü yapısıyla, Bağışıklık sistemini güçlendirir. Doğal bir karbonhidrat olarak şeker ve nişastaların sindirimini yavaşlatıp kan şekeri seviyelerinin dengede kalmasını da sağlayan etkili doğal bir ilaçtır. Ayrıca limon suyu kabızlığı da önlemektedir.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda limonun kansere karşı koruyucu etkileri de kanıtlanmıştır.

Limon çok faydalı olduğu için marketten de bolca alıyoruz. Ancak çoğu durumda limonlar hızlı bir şekilde küflenebiliyor.

Vereceğimiz bu bilgiler sayesinde limonlarınızı aylarca bozulmadan saklayabileceksiniz.

DONDURUCUYU KULLANIN

Limonlar önce yıkanır. Sonrasında kurutulur. Kilitli bir poşetin içerisine limonlar konularak dondurucuya kaldırılır. Limonlar donduktan sonra buzluktan çıkarılarak ikiye bölünür ve suyu sıkılır.

Bu küplerinin içerisine limon suları eşit miktarda dağıtılır ve yeniden dondurucuya kaldırılır. Dondurucuda dondan buz küplerini çıkarıp yeniden ağzı kilitli buzdolabı poşetine yerleştirip yeniden buzluğa koyun. Bu yöntem sayesinde limonlarınızı 1 yıla yakın bir süre saklayabilirsiniz.

İhtiyacınız olduğu zamanda da bu buz küplerinden kullanabilirsiniz.

DİLİMLER HALİNDE DE SAKLANABİLİR!

Haberciniz sitesinde önerilen bir tarif ise dikkat çekiyor; Dilimler halinde limon saklamak istiyorsanız da bir streç filme sararak buzluğa kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda bir kavanozun içerisine yağlı kağıt sarılı şekilde de saklama şansına sahipsiniz. Ancak limonun suyuna ihtiyaç duyuyorsanız bu yöntem çok önerilmez.

Limon dışarıda bozulur mu?

Limon yalnızca buzdolabında değil, güneş ışığı almayan balkon, oda, kutu gibi serin yerlerde muhafaza edilebilir.

Limon depoda Nasıl Saklanır?

Ayrıca limon her mevsim yetişmeyen bir ürün olduğu için diğer mevsimlerde kullanılmak üzere de bozulmadan saklanabilmelidir. Bu işlem için geliştirilen soğutma teknolojileri ve soğuk hava depolarında muhafaza edilen limonlar sıcaklığı 14 °C ile 15°C arasında değişen depolarda 5 aya kadar bozulmadan bekletilebilir.

Limon sosu bozulur muLimon suyu bozulur mu?

Taze taze sıkılmış limon suyunu oda sıcaklığında 2-4 gün arası muhafaza edebilirsiniz. Limon suyunu cam şişeye doldurup ağzını kapatarak buzdolabında 1 aya kadar muhafaza edebilirsiniz. Limon suyunu buz poşetlerine doldurarak dondurucuda yaklaşık 12-15 hafta kadar muhafaza edebilirsiniz.

Buzlukta limon suyu saklama

Limonun suyunu buzluğa uygun olan saklama kaplarına doldurarak 12 ile 15 hafta arasında muhafaza edebilirsiniz. Meyvenin suyunu dondurucuda saklamak için buz kaplarını kullanabilirsiniz. Tek kullanımlık boyutlarda olan buz kalıbı bölmeleri, limon suyunu kullanacağınız miktarda çözdürmenize olanak tanır.

Limon nasıl küflenir?

Limon Neden Küflenir? Limon içinde yer alan tanecikler arasındaki bağların kopmasıyla başka bağların ortaya çıkması sonucunda iç yapısındaki değişimlerin bir sonucu olarak küflenmeye maruz kalmaktadır. Küflenme olayı maddenin kimyasal değişime verdiği bir tepkime olarak belirtilmektedir.

Limonata Tarifi: 2 su bardağı toz şeker ve taze sıkılmış limonların suyunu karıştırın. Rendelenmiş limon kabuklarını, limon parçaları ve ayıkladığınız 1 demet nane yapraklarının yarısını da ekledikten sonra şeker tamamen eriyip, tüm limonların suyu çıkana kadar yoğurun. Nane yapraklarını da ekleyin.