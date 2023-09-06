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Medya Tayyip Erdoğan'ın yanında eli cebinde poz veren Ali Koç'la ilgili şok iddia! Cumhurbaşkanı'nın geleceğini duyunca...
Medya

Tayyip Erdoğan'ın yanında eli cebinde poz veren Ali Koç'la ilgili şok iddia! Cumhurbaşkanı'nın geleceğini duyunca...

Yeniakit Publisher
2023-09-06 14:26:00 -
Tayyip Erdoğan'ın yanında eli cebinde poz veren Ali Koç'la ilgili şok iddia! Cumhurbaşkanı'nın geleceğini duyunca...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, kaza geçiren Sabancı ailesini hastanede ziyareti sonrasında yanında verdiği görüntüde elleri cepte duruşuyla tepki çekmişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, kaza geçiren Sabancı ailesini hastanede ziyareti sonrasında yanında verdiği görüntüde elleri cepte duruşuyla tepki çekmişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, dikkat çeken bir yorumda bulundu. "Acaba Ali Koç'un Erdoğan'dan kaç randevu talebi vardır? Cumhurbaşkanı'nın geleceğini duyunca ayaküstü de olsa bu karşılaşma fırsatını kaçırmamak için hastanesine kanatlanarak gelmiştir. Peki, Koç'un cebine yarım yamalak sokuşturduğu el mi? Muhtemelen nereye koyacağını bilememiştir" ifadelerini kullanan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Ali ve Vuslat Sabancı çiftini ziyaret etmişti. Hastane çıkışı Cumhurbaşkanı'nı uğurlayan ev sahibi Ali Koç'un tek el cepte dolaşmasıysa hâlâ konuşuluyor.

Koç'a "saygısız" diyerek kızanlar çoğunlukta.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pek çok kişi, Erdoğan'ın hastanede ziyaret ettiği Vuslat Hanım'ın babası Aydın Doğan'ın, dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'la çektirdiği o meşhur fotoğrafı hatırlatıyor... Başbakan grantuvaletken, Aydın Bey'in, Ali Koç'un pazar günkü kıyafetinden hallice bir kombinle elleri cebinde verdiği meşhur poz.

Bence çok zorlama bir yorum.

"Öyle dönemler oldu ki; biz hükümet getirdik, hükümet götürdük" diyen Aydın Doğan'ın araya onca adam, gazeteci sokup Erdoğan'a en fazla 2 metre sokulabildiği bir süreçteyiz.

En iyisini Cumhurbaşkanı'nın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan bilir; acaba Ali Koç'un Erdoğan'dan kaç randevu talebi vardır? Cumhurbaşkanı'nın geleceğini duyunca ayaküstü de olsa bu karşılaşma fırsatını kaçırmamak için hastanesine kanatlanarak gelmiştir.

Diğer işadamları ve kulüp yöneticileri gibi Koç'un da ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan talepleri olması normaldir.

Ancak "Helal olsun" diyen siyasi holiganlar, futbol kulüplerine devlet hazinesinden yani cebimizden sağlanan onca desteğin Erdoğan'a racon kesilerek alındığını mı sanıyorlar? Yoksa Koç'u gaza getirip başını yakmaya mı çalışıyorlar?

İsterseniz Ali Bey'e sorun, yazdıklarımın eksiği mi var fazlası mı?

Peki, Koç'un cebine yarım yamalak sokuşturduğu el mi? Muhtemelen nereye koyacağını bilememiştir."

 

 

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