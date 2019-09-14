"Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!

Millî Gazete yönetimi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Saraçhane’de gerçekleşen ziyarette Millî Gazete Genel Müdürü Ömer Yüksel Özek ve Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’a, Millî Gazete Haber Müdürü Fatih Yedier ile Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse eşlik etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette İmamoğlu’na hediye takdim edildi. İBB Başkanı İmamoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Millî Gazete’yi yakından takip ediyor ve ilkeli yayınlarını takdir ediyorum” dedi.

Ertuğrul Köse, PR çalışmasına katılmıştı

Seçim sürecinde Saadet Partili Ertuğrul Köse, İmamoğlu'nu evinde ağırlamıştı. "Tayyip Erdoğan isimli çocuğun babası" olarak servis edilen ve kimliği açık edilmeyen Köse'nin kim olduğu ortaya çıkınca, Saadet ve CHP arasındaki ittifak da gözler önüne serilmişti.

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