''Tayyip Erdoğan'a oy verenler cahil öyle mi?..''
Yazar Osman Diyadin, kaleme aldığı yazıda, vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vermesinin nedenlerini yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılamaz denen birçok şeyi yaptığına dikkat çeken İnternethaber.com yazarı Osman Diyadin kaleme aldığı yazıda, “Hala Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyamamışlar… Kime boyun eğmiş ki? Kimin kapısında durmuş ki? Kendi göbeğini hep kendi kesmiş… Özü doğru, sözü doğru… Kendisiyle barışık, halkıyla barışık…” ifadelerini kullandı.
İşte yazının tamamı:
"Tayyip Erdoğan'a oy verenler cahil öyle mi?.."
O sözde “cahil” diye hakaret ettikleriniz neden @RTErdogan ı seviyor ve oy veriyor! Sizin her defasında; YAPAMAZ, AÇAMAZ, ALAMAZ, HAYAL, GÜÇÜ YETMEZ, dediklerini başardığı için... anlatalım mı?
Hala Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyamamışlar…
Kime boyun eğmiş ki?
Kimin kapısında durmuş ki?
Kendi göbeğini hep kendi kesmiş…
Özü doğru, sözü doğru…
Kendisiyle barışık, halkıyla barışık…
Analitik düşünceye sahip bir proje, bir uygulama, bir eylem adamı…
Bugüne kadar ne söyledi de yapamadı, ne söz verdi de yerine getiremedi…
Varsa söyleyin…
Şöyle bir bakalım…
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Başkanlık Sistemi'ni getiremez…
GETİRDİ
Paradan ülkeyi utandıran sıfır kalabalığını atamaz…
ATTI
İsrail'e özür diletemez…
DİLETTİ
İsrail'e tazminat ödetemez…
ÖDETTİ
Irak'a giremez…
GİRDİ
Suriye'ye giremez…
GİRDİ
ABD'ye rağmen S-400'leri Rusya'dan alamaz…
ALDI
Üniversite harçlarını kaldıramaz…
KALDIRDI
Emekliye her bayram ikramiye veremez…
VERDİ
Her şehre üniversite yapamaz…
YAPTI
Başörtüsü yasağını bitiremez…
BİTİRDİ
Darbeler dönemini bitiremez…
BİTİRDİ
Abdülhamit'in hayali Marmaray-Avrasya Tüneli'ni yapamaz…
YAPTI
Hızlı tren yapamaz…
YAPTI
Yerli silah sanayisini büyütemez…
BÜYÜTTÜ
Hem de neler neler…
Dünya şaşırdı…
İHA'lar, SİHA'lar, helikopterler, tanklar, denizaltılar.
Yerli Füze Motoru (TJ300) üretmek hayali;
GERÇEK OLDU
Dediler ki;
Yerli otomobil yapamaz…
YAPIYOR
Nükleer santral yapamaz…
YAPIYOR
Akdeniz'de petrol-doğal gaz arayamaz…
ARIYOR
Faizleri düşüremez…
DÜŞÜRDÜ
Enflasyonu tek haneye indiremez…
İNDİRDİ
IMF'yi ülkeden kovamaz…
KOVDU
Cari açığı düşüremez…
DÜŞÜRDÜ
Ders kitaplarını bedava veremez…
VERDİ
- köprüyü yapamaz…
YAPTI
Dünyanın en büyük havaalanlarından biri olan 3. Havalimanını yapamaz…
YAPTI
Libya ile anlaşamaz…
ANLAŞTI.
PKK'yı bitiremez…
BİTİRDİ
FETÖ'yü bitiremez…
BİTİRDİ
Taksim'e cami yapamaz…
YAPTI
Kanal İstanbul Projesi'ni yapamaz…
YAPIYOR
45 günde pandemi hastanesi yapılmaz.
YAPTI
Şimdi söyleyin bakalım,
AYASOFYA'yı açar mı, açamaz mı?
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Diyeceğim şu ki Recep Tayyip Erdoğan'ı hala tanıyamamışlar!
O dedi, bu dedi, şu dedi ye asla bakmaz…
İnandığı bir şey varsa ve millet istiyorsa tevekkül eder ve onu YAPAR!..
Şöyle bir bakın…
Türkiye, Libya'ya acil elektrik ihtiyacının karşılanması için yüzen elektrik santrali gönderecek...
Gençler bilmez eskiden kıcı kırık Bulgaristan dan bile elektrik alıyorduk "Keseriz ha" diye de tehdit ediyorlardı …
Ne günlerdi?
Nereden, Nereye
Derin denizlerde sondaj yapan 10 ülkeden biri,
Solunum Cihazı üreten 5 ülkeden biri,
SİHA üreten 6 ülkeden biri,
En büyük Havalimanına sahip 9 ülkeden biri,
Tüm dünyaya maske ihraç eden tek ülke,
2020 ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüyen tek ülke...
İşte bütün bunlar için "Tayyip Erdoğan'a oy verenler cahil" diyor müptezeller !..
Maskeleri öyle düşüyor ki!..
Bakın..
Yıl 1940;
CHP nin oyu %80 , Okuma yazma oranı %11...
Yıl 2019;
CHP nin oyu %26 , Okuma yazma oranı %90 ...
Kim cahil!..
Ne deseler altında kalıyorlar…
Hep yazdım…
Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısının ve 18 yıldır girdiği bütün seçimleri kazanmasının, üzerine kurulan bütün tuzakları kazasız atlatmasının sırrı ‘RÜŞT EHLİNDEN' başka ne olabilir..
Çünkü hayatında hep Allah'ın davetine icabet ederken mazlum dünyanın da umudu olmuş…
Bakara Süresi 186 diyor ki;
"Kullarım sana, benden soracak olurlarsa, şüphesiz ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. (Öyleyse) onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler ki (akıl, doğruluk ve olgunluk sahibi olan) rüşt ehlinden olsunlar. "
Milletinin, mazlumların duasını alan ve umut olan kişiye RECEP TAYYİP ERDOĞAN denir!
Cahil dedikleri işte o duayı edenler!
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Fransızlar ne diyor (Bakın şu dergiye)
"Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet'ten sonra En Tehlikeli Türk, Recep Tayyip Erdoğan"
İşin en enteresan olanı ise ülkemizdeki gayri milli muhalefette bunu söylüyor.
İşte bütün mesele bu!..
Tayyip Erdoğan korku veriyor...
Çünkü eski baş eğen Türkiye yok!.
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Peki diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkede başaramadığı bir şey yok mu?
Var!..
Çok şey verdiği büyük katkılar sağladığı ama başına bela olan çarpık futbol düzeni!..
Cumhurbaşkanımız dün akşam NTV'de Rıdvan Dilmen'in "manifesto" gibi konuşmasını dinleyebilmişse sözleri çok şey anlatıyor!..