Tayvanlı otomotivcilerden ‘Akıllı makineler’ lansmanı

Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Kurulu (TAITRA) ve Hassas Makineler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Precision Machinery Research and Development Center) öncülüğünde bir araya gelen Tayvan’ın sektörde öncü firmaları Axisco Precision Machinery, Chering Jin Technolog, Genn Dih, Ming-jing Tech ve Palmary Machinery yeni geliştirdikleri otomotiv sektöründe kullanılan akıllı makineleri ve bu ürünlerin endüstriye sağladığı faydaları düzenledikleri online lansmanda tanıttılar. Havacılık, otomobil, dişli, bisiklet, el aletleri, kilit, hidrolik valf parçaları, elektronik aksam ve çeşitli donanım endüstrileri olmak üzere her sektöre hizmet veren Axisco İş Direktörü Leon Huang yeni geliştirdikleri, enerji tasarrufu sağlayan ve doğa dostu elektromekanik tezgah broşlama makinesini tanıttı.

Yüksek hassasiyete sahip

Chering Jin Satış Müdürü Jessie Chen, makine aletleri için yüksek hassasiyete sahip parça sabitleme aparatları üretiminde uzman olduklarını, ürünlerinin paslanmaz çelikten üretildiğini ve yenilikçi yapılarının 4 tona kadar iş bağlama gücüne sahip olduğunu ifade etti. Genn Dih Satış Müdürü Jerry Wu yaptığı sunumda şirket ve ürünleri hakkında bilgi verdi.

Dünyaya tanıtacak

Ming-Jing Satış Müdürü Sherry Chen Ming-jing Tech’in sıfır nokta bağlama sistemini başlatmasıyla yalnızca Tayvan’ın imalat sanayini daha elverişli hale getirmekle kalmayıp aynı zamanda Tayvan’da kökleşmiş ve uluslararası sahnede ürünleri tanıtmak için dünyaya yöneldiğini söyledi. Palmary Bölge Satış Müdürü Vanessa Chang ise konuşmasında Türkiye pazarını hedefleyerek bugün akıllı makinelerde uygulanan çözümün otomobil endüstrisine getirileri üzerinde durdu.