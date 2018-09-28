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Tayvanlı hacker Mark Zuckerberg'e meydan okudu!

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Zuckerberg'in Facebook hesabı tehlikede.

28 Eylül 2018 Cuma 14:15
Tayvanlı hacker Mark Zuckerberg'e meydan okudu!

Tayvanlı bir “beyaz hacker” grubu, Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’e meydan okudu. Tayvanlı ödül avcısı Chang Chi-yuan, Mark Zuckerberg’in Facebook sayfasını canlı yayında sileceklerini duyurdu. Chang Chi-yuan, Facebook üzerinden yayınladığı duyuruyla 30 Eylül 2018 Pazar günü gerçekleştirecekleri silme işlemi girişimini, sosyal ağın canlı yayın platformu Facebook Live üzerinden de canlı yayınlayacaklarını açıkladı.

Facebook’ta 26 binden fazla takipçisi olan Chang Chi-yuan’ın başını çektiği grup, gerçekleştirecekleri eylemle ilgili ayrıntı vermezken, yaptıkları paylaşında, “Zuck’ın hesabının silinmesi canlı yayını” başlığını kullandı. Takipçilerine canlı yayını izlemek için online katılım çağrısı yapan Chang Chi-yuan, eylemini Türkiye saatiyle bu pazar günü saat 13:00’te canlı olarak yayınlamayı planlıyor.

'SADECE BİRAZ SIKILDIM...'

Şirket ve online platformların yazılım hatalarını bulup, bundan gelir elde eden bir ödül avcısı olan Chang Chi-yuan, “Ben hacker olmak istemiyorum, sadece sıkıldım ve biraz para kazanmak için uğraşıyorum” dedi.

“Zuckerberg’in Facebook hesabına canlı yayında saldıracak” başlığıyla uluslararası haber ajansı Bloomberg’in de yer verdiği bu girişime öncülük eden Tayvanlı Chang Chi-yuan’ın daha önce güvenlik açıklarını bularak bildiren kullanıcıların yarıştığı ve “Bug Bounty” adı verilen ödül avcılığı programlarında 8 defa özel katılımcı statüsünde yer almayı başardığı da ortaya çıktı.

Tayvanlı hacker, eğer bu pazar günü gerçekleştireceği hesap silme girişiminde başarılı olursa, aslında bu ilk olmayacak. Mark Zuckerberg’in Facebook hesabı 2011 yılında da ‘hack’lenmiş ve sosyal ağın CEO’sunun profilinde “Hack başlasın!” başlığıoyla bir mesaj yayınlanmıştı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 14:15
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