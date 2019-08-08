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Tayvan’da 6,4 büyüklüğünde deprem

08 Ağustos 2019 Perşembe 05:37
Tayvan’da 6,4 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Tayvan’ın kuzeydoğu kıyısında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Tayvan adasının kuzeydoğusundaki Yilan ilçesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının yerin 30 kilometre altında meydana geldiği belirtilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu ise depremin 6 büyüklüğünde ve yerin 22,5 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı.

Merkez üssü Yilan ilçesinin 35 kilometre açıkları olarak belirtilen deprem, adanın iç kesimlerinde 4 ve 3 şiddetinde hissedildi.

Deprem nedeniyle metro seferleri geçici olarak durduruldu. Yilan çevresinde araçların hızlarını saatte 60 kilometreye kadar düşürmeleri uyarısı yapıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 05:37
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