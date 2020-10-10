Tayvan lideri Tsai Çin ile gerilimin düşmesini umuyor

TAİPEİ (AA) - Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Pekin yönetiminin, endişelerine kulak vermesi ve yaklaşımını değiştirmesi halinde Çin ile yaşanan gerilimin düşmesini umduğunu söyledi.

Tsai, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in BM 75. Genel Kurulu video mesajındaki sözlerine atıfta bulunan bir konuşma yaptı.

Tayvan lideri, Şi'nin Çin'in asla hegemonya ve genişleme arayışında olmadığını dile getirdiği mesaj için "Dünyada ve bölgedeki ülkeler, Çin'in büyüyen hegemonyasından endişe ettiğinden bunun gerçek değişimin başlangıcı olmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tsai, "Pekin yönetimi Tayvan'ın sesine kulak verirse, ilişkileri ele alış biçimini değiştirirse, barışçıl diyalog ve uzlaşıyı ortaklaşa kolaylaştırırsa, bölgedeki gerilimin kuşkusuz çözüme kavuşturulacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.



