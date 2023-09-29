Tayvan, ilk yerli üretim 'Savunma Denizaltısı' tarih vererek bizzat duyurdu: Deniz gergedanı! Entegrasyon sürüyor

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, ilk yerli üretim denizaltısını törenle görücüye çıkardı.

Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre, "Narwhal" (deniz gergedanı) adı verilen savunma tipi denizaltının tanıtımı için dün Tayvan Uluslararası Gemi İnşa Şirketinin (CSBC) Kaohsiung kentindeki tersanesinde tören düzenlendi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, törende yaptığı konuşmada, yerli üretim denizaltının, "donanmanın asimetrik harp kabiliyeti açısından kritik önemde" olduğunu vurgulayarak, bunun Tayvan'ın "savunma özerkliğine" katkı sağlayacağını belirtti.

1 Ekim'de liman kabul testi yapılacak

1 Ekim'de liman kabul testi ve ardından deniz kabul testi yapılacak denizaltının 2024 yılı sonuna kadar Tayvan donanmasına teslim edilmesi planlanıyor.

"Yerli Savunma Denizaltısı" (IDS) adı verilen program kapsamında, 2027'de ikinci denizaltının tamamlanması planlanıyor.

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Her iki denizaltı da Ada çevresindeki sularda ve Pasifik'te Japonya'nın Okinava Adası'na kadar olan bölgede görevlendirilmesi hedefleniyor.

Yerli üretim denizaltıların eklenmesiyle Tayvan donanmasındaki denizaltı sayısı 2025 itibarıyla 3'e, 2027 itibarıyla ise 4'e çıkacak.

Tayvan donanmasında halen 1980'lerde Hollanda'dan satın alınan Chien Lung-sınıfı 2 denizaltı görev yapıyor.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, aylık basın toplantısında "Tayvan otoriteleri, ne kadar silah yaparsa veya satın alırsa alsın ulusal bütünleşmenin genel eğilimini, Çin ordusunun ulusal bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü savunma iradesini ve kabiliyetini durduramayacak." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de "Tayvan'ın bağımsızlığı fikrine inatla bağlı olanlar, Tayvan halkının zor kazandığı parayı silahlar almak ve Tayvan Boğazı'nda cepheleşme yaratmak için harcıyor. Tayvan, Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Tayvan Boğazı'nın iki yakası er geç yeniden birleşecektir." ifadelerini kullandı.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.