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Tayvan, Hong Kong protestocularına kucak açtı

Tayvan hükümeti, Hong Kong’dan kaçarak iltica arayan protestoculara yardım edeceğini duyurdu.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:04
Tayvan, Hong Kong protestocularına kucak açtı

Tayvan hükümeti, Hong Kong’dan kaçarak iltica arayan protestoculara yardım edeceğini duyurdu.


Hong Kong ve Çin hükümetinden kaçan protestocuların adaya ulaştığı haberleri geçtiğimiz günlerde Tayvan basını tarafından paylaşılmıştı. Basında çıkan haberlerin ardından Tayvan hükümeti, iltica arayışındaki bu kişilerin sığınma taleplerini karşılayacaklarını açıkladı. Pekin’in karşı çıkması beklenen bu taahhüt, Tayvan’ın 2020’de yapılması planlanan ve Çin’le aralarındaki hassas ilişkilere dair tartışmaların egemen olduğu devlet başkanlığı seçimine hazırlık aşamasında geldi. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-Wen, “Hong Kong’dan gelen dostlarımıza insani koşullara uygun şekilde muamele edilecek” sözleriyle desteğini açıkladı.


Yerel basının iddialarına göre, 1 Temmuz Hong Kong Parlamentosunu istilasına eden binlerce kişiden yaklaşık 30’u adil yargılanmayacağı endişesiyle Tayvan’a kaçtı. Kaçan göstericiler farklı bölgelerde konaklıyor ve bazılarına sivil toplum kuruluşları yardım ediyor.


Yaklaşık 1 aydır sokağa çıkan göstericiler, Pekin destekli Hong Kong hükümeti aleyhinde protestolar düzenliyor. Tayvan, son yıllarda Formosa Boğazı’nın diğer tarafından kaçanları karşılama konusunda Pekin’le ilişkilerini daha karmaşık hale getireceği ya da daha büyük akınlara yol açacağı endişesi ile isteksizdi. Anayasasında iltica hakkını tanımamasına karşın Tayvan, topraklarına sığınan muhaliflere zaman zaman insani veya uzun süreli vize veriyor.


Tayvan ve Pekin arasındaki ilişkiler 2016 yılında Tsai Ing-Wen’in devlet başkanı seçilmesinin ardından daha kötüye gitti. Çin Milliyetçi Partisi’nden (KMT) aday olan rakibi Han Kuo-yu Pekin ile yakınlaşma arayışındaydı. Tsai Ing-Wen ve Demokratik İlerleme Partisi ise Çin ile birleşerek üniter bir yapı oluşturma fikrine şiddetle karşı çıktı. Bu nedenle 2016 Tayvan Seçimleri’nin hemen ardından Pekin, Taipei ile tüm resmi diyaloğunu kesti, askeri tatbikatlar ile adaya ekonomik baskılarını arttırdı ve zaten sayıları az olan diplomatik müttefiklerini çekti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:04
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