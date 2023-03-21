Tayvan Çin hattında tehdit! Yeni açıklaması: Aptal değiliz! Derhal durdurmalı
Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış planı sunarken, Tayvan'ı savaş ile tehdit ettiğini belirtti.
Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin’in Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış planı sunarken, Tayvan’ı savaş ile tehdit ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Biz aptal değiliz. Barış mı istiyorsunuz? Her iki otokrat da tehditlerini, saldırganlıklarını ve yayılmacılıklarını derhal durdurmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
Tayvan Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya ziyareti değerlendirildi.
Cinping’in Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış planıyla Rusya’ya gittiği yönündeki açıklamalara yanıt verilen paylaşımda, “Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve diğerlerine karşı savaş tehdidinde bulunurken, Ukrayna'ya karşı savaşı başlatan Rusya'ya bir barış planı önermek istiyor. Biz aptal değiliz. Barış mı istiyorsunuz? Her iki otokrat da tehditlerini, saldırganlıklarını ve yayılmacılıklarını derhal durdurmalıdır” denildi.
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