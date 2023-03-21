  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

3 yeni SUV Türkiye'ye geri döndü... Fiyatları şaşırttı

Risale-i Nur Meşveret Cemaati'nden 2023 açıklaması!

En iyisini yapmak için Türkiye'ye muhtaçlar! Tam 60 milyar dolar

İBB'nin cami düşmanı İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık'ın karanlık yüzü! Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin açığa çıkmasından neden korkuyor?

Ünlü kuruluştan altın için sürpriz karar! Elinde, bankada altını olanlar dikkat!

Milli Muharip Uçak sonrası emekli albay üstüne basa basa uyardı: O uçağı almamamız lazım

Milli görüşçülerden Saadet Partisi'ne uyarı

Terör yandaşlarından polise alçak saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık belgesi YSK'ya teslim edildi

Elinde, bankada doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel, 'Sert düşecek' dedi ve dolar için rakam verdi
Dünya Tayvan Çin hattında tehdit! Yeni açıklaması: Aptal değiliz! Derhal durdurmalı
Dünya

Tayvan Çin hattında tehdit! Yeni açıklaması: Aptal değiliz! Derhal durdurmalı

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış planı sunarken, Tayvan'ı savaş ile tehdit ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 19:45:00 - 2023-03-21 19:57:25
Tayvan Çin hattında tehdit! Yeni açıklaması: Aptal değiliz! Derhal durdurmalı

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin’in Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış planı sunarken, Tayvan’ı savaş ile tehdit ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Biz aptal değiliz. Barış mı istiyorsunuz? Her iki otokrat da tehditlerini, saldırganlıklarını ve yayılmacılıklarını derhal durdurmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya ziyareti değerlendirildi.

Cinping’in Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış planıyla Rusya’ya gittiği yönündeki açıklamalara yanıt verilen paylaşımda, “Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve diğerlerine karşı savaş tehdidinde bulunurken, Ukrayna'ya karşı savaşı başlatan Rusya'ya bir barış planı önermek istiyor. Biz aptal değiliz. Barış mı istiyorsunuz? Her iki otokrat da tehditlerini, saldırganlıklarını ve yayılmacılıklarını derhal durdurmalıdır” denildi.

Merkez Bankası dolar için rakam verdi! Doları olanlar: Doların ateşi sönmüyor! Flaş dolar hamlesi kararı
Merkez Bankası dolar için rakam verdi! Doları olanlar: Doların ateşi sönmüyor! Flaş dolar hamlesi kararı

Ekonomi

Merkez Bankası dolar için rakam verdi! Doları olanlar: Doların ateşi sönmüyor! Flaş dolar hamlesi kararı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23