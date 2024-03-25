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Dünya Taylandlı Müslümanlar iftarda bir araya geldi! Türk bayrağı detayı
Dünya

Taylandlı Müslümanlar iftarda bir araya geldi! Türk bayrağı detayı

Yeniakit Publisher
2024-03-25 20:41:00 -
Taylandlı Müslümanlar iftarda bir araya geldi! Türk bayrağı detayı

Taylandlı Müslümanlar, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta kurulan “Ramazan Şehri” iftar etkinliğinde bir araya geldi.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Tayland İslam Merkezi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla 23-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen iftar etkinliğine yerli ve yabancı Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi. “Ramazan Şehri” iftar etkinliğinde bir araya gelen Müslümanlar, yerel saatle 18.30’da okunan akşam ezanıyla beraber akşam namazını eda edip, caminin avlusunda iftar yaptı.

Cami avlusuna Türk bayrağı da asıldı

Cami avlusunda dünyanın büyük Müslüman ülkelerinin bayraklarının bulunduğu hatıra alanında Türk bayrağı da yer aldı. İslam Merkezi’nin avlusuna kurulan açık hava çadırında iftarlık yemek stantlarının yanı sıra, Müslüman giyim, el işi, aksesuar ve hediyelik eşya ürünleri yer aldı. Tayland’da bulunan Müslüman okullarından gelen öğrenciler ise, caminin avlusunda kurulan sahnede gösterilerini sundu.

Tayland İslam Merkez Camii İmamı Şafi Napakorn, Ramazan ayında düzenledikleri iftar etkinliklerine olan ilginin her yıl giderek artmasından memnun olduklarını belirtti. Napakorn, ayrıca İslam’ın öncü ülkelerinden Türkiye’nin milli bayrağının Ramazan ayı boyunca Tayland Merkez Camii'nde asılı duracağını ifade etti.

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