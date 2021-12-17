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Dünya Tayland'da yüzlerce mahkum Kovid-19 tedavisi talebiyle hapishaneyi ateşe verdi!
Dünya

Tayland'da yüzlerce mahkum Kovid-19 tedavisi talebiyle hapishaneyi ateşe verdi!

Tayland'ın güneyinde bir hapishanede yüzlerce mahkum, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananlara daha iyi tıbbi bakım yapılması talebiyle isyan çıkararak hapishaneyi ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 17:55:00 -
Tayland'da yüzlerce mahkum Kovid-19 tedavisi talebiyle hapishaneyi ateşe verdi!

Tayland Adalet Bakanı Somsak Theputhin'in yaptığı açıklamaya göre, Krabi eyalet hapishanesinde yüzlerce mahkum, dün gece Kovid-19'a yakalananların hapishaneden çıkarılıp, tedavi edilmesini isteyerek şiddete başvurdu.

Bangkok Post gazetesine göre mahkumlar, hapishanede bazı alanları tahrip ederek ateşe verdi. Yaklaşık 300 polis ve güvenlik personeli hapishaneye konuşlandırıldı.

Cezaevi duvarını aşmaya çalışan üç mahkum, plastik mermilerle yaralanırken olayda ölen olmadı.

Yapılan müzakerelerin ardından, şiddetli Kovid-19 semptomları gösteren 14 mahkumu hastaneye kaldırıldı.

Tayland'da yaklaşık 300 bin kişinin kaldığı hapishanelerde bugüne kadar toplam 86 bin 432 Kovid-19 vakası bildirildi, 185 mahkum salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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