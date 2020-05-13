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Tayland'da son 24 saatte Kovid-19 vakası görülmedi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 09:53:54 -
Tayland'da son 24 saatte Kovid-19 vakası görülmedi

ANKARA (AA) - Tayland'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığı bildirildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Kovid-19 Durum Yönetim Merkezi Sözcüsü Dr. Taweesilp Visanuyothin, yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 17 olarak kaldığını, son 24 saatte yeni bir vaka görülmediğini söyledi.

Bu durumun kendilerini dikkatsiz davranmaya itmemesi gerektiğini vurgulayan Visanuyothin, halka, virüsün yayılmaması için belirlenen el yıkama, maske takma ve sosyal mesafeyi koruma gibi önlemlere uymaya devam etme çağrısında bulundu.

Ülkede Kovid-19'a yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 2 bin 844'e yükseldi. Tayland'da salgın dolayısıyla 56 kişi yaşamını yitirmişti.

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