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Aktüel Tayland'da protestocular karakola çağrılan aktivistlere eşlik etti
Aktüel

Tayland'da protestocular karakola çağrılan aktivistlere eşlik etti

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:20:44 -
Tayland'da protestocular karakola çağrılan aktivistlere eşlik etti

BANGKOK (AA) - Tayland'da demokrasi yanlısı hareketin 15 üyesinin karakola çağrılması üzerine hükümet karşıtı göstericilerle polis karşı karşıya geldi.

"Demokrasi Uzun Yaşa" ile "Diktatörlük Kahrolsun" sloganları atan ve pankartlar taşıyan 130 kadar gösterici, başkent Bangkok'ta ifadeye çağrılan 15 aktiviste karakola kadar eşlik etti.

Göstericiler, polisin kurduğu bariyerleri kaldırmaya çalışırken eylem sırasında şiddet olayı yaşanmadı ve gözaltına alınan olmadı.

Karakola yürüyen göstericilerin, yeni seçim ve anayasa değişikliği talep eden, hükümeti eleştirenlere yönelik gözdağına son verilmesini isteyen demokrasi yanlısı öğrenci hareketinin parçası olduğu belirtildi.

Tayland'da son dönemde neredeyse her gün düzenlenen gösterilerin, Başbakan Prayut Çan-oça'ya yönelik bugüne kadarki en ciddi tehdit olduğu ifade ediliyor.

- Öğrenci protestoları

Ülkede lise ve üniversitelerdeki kılıf kıyafet düzenlemelerine karşı mayıs ayında başlatılan eylemler, zaman içinde siyasal rejimi ve öğrencilerin "baskıcı" olarak nitelendirdiği uygulamaları hedef alan geniş çaplı protesto hareketine dönüşmüştü.

Monarşinin ve ordunun siyasetten elini çekmesi, insan haklarına ve halkın demokratik taleplerine saygı göstermesi çağrısıyla farklı kentlerde gösteri düzenleyen öğrenciler, anayasanın değiştirilmesini, seçimlerin yenilenmesini ve muhaliflere yönelik baskılara son verilmesini talep ediyor.

Tayland'da 2014'te eski Başbakan Yingluck Şinavatra liderliğindeki hükümete karşı askeri darbe düzenlenmişti. O sırada Genelkurmay Başkanı olan Prayut, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

5 yıl süren cunta yönetiminin ardından yapılan seçimde Prayut'un kurucusu olduğu parti, yeni Seçim Kanunu'nun sağladığı avantajlarla parlamentoda çoğunluğu sağlamış, cunta lideri, tamamı ordu tarafından atanan Senatonun desteğiyle yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.


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