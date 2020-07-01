Tayland'da Kovid-19'a karşı önlemler gevşetilmeye devam ediyor

BANGKOK (AA) - Tayland'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinde 5. aşamaya geçildi.

Ülkede Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi çerçevesinde mart ortasından bu yana kapalı olan okulların ve eğlence mekanlarının açılmasına izin verildi.



Yeni normale geçişin 5. aşamasında, yabancı ziyaretçilerin Tayland'a kontrollü bir şekilde girişine izin verilirken, bu izinler, ülkede halihazırda aile bağları ve iş bağlantıları olanlar, öğrenciler, işletmeler için teknik uzmanlar, yatırımcılar ve özel davetli konuklarla sınırlı tutuldu.

Ülkeye giriş izin verilen yabancı ziyaretçi sayısı her gün 200 ile sınırlı tutulurken, bu kişilerin, Tayland vatandaşlarını evlerine getiren geri dönüş uçuşlarıyla seyahat etmeleri gerekiyor.

Tayland'a dönen yabancı ve ülke vatandaşı herkes, değişen sürelerde karantinaya tabi olacak.

Yeniden faaliyete başlayan kuruluşlarda, sosyal mesafe kurallarına uyma zorunluluğu devam ediyor.

- Tayland'da yurt dışı kaynaklı 2 yeni Kovid-19 vakası

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Kuveyt'ten Tayland'a dönen 2 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 3 bin 173'e yükseldi.

Tayland'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 59 kişi iyileşti.

- Cebu kenti ile başkent Manila ve çevresinde karantina süresi uzatıldı

Filipinler'de Cebu şehri ile başkent Manila ve çevresinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina uygulamasının devamına karar verildi.

CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, salgını daha iyi kontrol altına almak için söz konusu yerlerdeki mevcut karantina uygulamalarının 15 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Cebu'daki "ileri topluluk karantinası" ile Manila ve çevresindeki "genel topluluk karantinası" adı verilen uygulama, 15 Temmuz'a kadar devam edecek.



Cebu şehrini, enfeksiyon artışlarına yol açan kuralların pek çoğunu ihlal etmekle suçlayan Duterte, "Cebu, şimdi Kovid-19 açısından sıcak nokta. Neden? Pek çoğunuz kurallara uymadınız. Bu yüzden bana kızmayın." dedi.

"İleri topluluk karantinası" adı verilen karantina düzeyinin 16 Haziran'da uygulanmaya başladığı Cebu'da, genel sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, şehre ulaşım durdurulmuş, şehir içi toplu taşımaya ara verilmişti.

Başkent Manila'da da "genel topluluk karantinası" adı verilen üçüncü seviye tedbirlerin haziran sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti.

Filipinler'de şimdiye kadar 37 bin 514 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 1266 kişi yaşamını yitirdi.