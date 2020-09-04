  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tayland'da kefaletle serbest bırakılan aktivistler yeniden gözaltına alındı
Aktüel

Tayland'da kefaletle serbest bırakılan aktivistler yeniden gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:21:05 -
Tayland'da kefaletle serbest bırakılan aktivistler yeniden gözaltına alındı

BANGKOK (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da mahkeme, monarşi ve ordu kontrolündeki siyasi rejime karşı protestoların öncülerinden iki aktivist hakkındaki kefaletle serbest bırakma kararlarını iptal etti.

Başkent Bangkok'da temmuzda düzenlenen protesto nedeniyle gözaltına alınan ve kefaletle serbest bırakılan avukat Arnon Nampha ve sosyal hizmet görevlisi Panupong Jadnok, kararın ardından yeniden gözaltına alındı.

Aktivistler, temmuz ayında başkent Bangkok'da düzenlenen bir protestoyla bağlantılı yürütülen soruşturmada geçen ay gözaltına alınmıştı.

Tayland yasalarına göre polis şüphelileri resmi bir suçlama olmadan 48 gün süreyle gözaltına alabiliyor.

- Öğrenci protestoları

Tayland'da lise ve üniversitelerdeki kılık kıyafet düzenlemelerine karşı mayıs ayında başlatılan eylemler, zaman içinde siyasal rejimi ve öğrencilerin "baskıcı" olarak nitelendirdiği uygulamaları hedef alan geniş çaplı protesto hareketine dönüşmüştü.

Monarşinin ve ordunun siyasetten elini çekmesi, insan haklarına ve halkın demokratik taleplerine saygı göstermesi çağrısıyla farklı kentlerde gösteri düzenleyen öğrenciler, anayasanın değiştirilmesini, seçimlerin yenilenmesini ve muhaliflere yönelik baskılara son verilmesini talep ediyor.

Tayland'da 2014'te eski Başbakan Yingluck Şinavatra liderliğindeki hükümete karşı askeri darbe düzenlenmişti. O sırada Genelkurmay Başkanı olan Prayut Çan-oça, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

5 yıl süren cunta yönetiminin ardından yapılan seçimde Prayut'un kurucusu olduğu parti, yeni Seçim Kanunu'nun sağladığı avantajlarla parlamentoda çoğunluğu sağlamış, cunta lideri, tamamı ordu tarafından atanan Senatonun desteğiyle yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama
Ekonomi

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, yetki belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalar alacağını kaydederek, ikinci el fiyatlarında düşüşün söz ..
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekaniz..
ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD, İran'dan petrol aldıkları ve petrol alanında iş birliği yaptıkları gerekçesi ile beş şirkete yaptırım uyguladı.

Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı