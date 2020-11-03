Tayland'da gözaltına alınan protesto lideri ve aktivistler serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle yürütülen kitlesel protestoların önderlerinden Arnon Nampha ve 3 aktivist öğrenci serbest bırakıldı.

"Thai PBS World" internet sitesinde yer alan habere göre, protestolara öncülük eden insan hakları avukatı Arnon ile aktivistler Ekachai Hongkangwan, Suranat Paenprasert ve Somyot Prueksakasemsook, yasal gözaltı sürelerinin dolması nedeniyle salıverildi.

Arnon ve diğerlerini cezaevi çıkışında kalabalık bir destekçi grubu karşıladı. Arnon, gruba hitaben yaptığı konuşmada, protestocuların üç temel talebinden, yani Başbakan'ın istifası, yeni anayasa ve monarşide reform yapılmasından geri adım atmayacağını ifade etti.

İlk kez 7 Ağustos'ta gözaltına alınan Arnon, önce serbest bırakılmış, ardından kefalet talebi reddedilerek 3 Eylül'de yeniden gözaltına alınmıştı.

Protestocular hakkında kamu düzenini bozma ve diğer suçlamalardan açılan adli soruşturma devam ediyor.

- Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta OHAL ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.