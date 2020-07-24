Tayland'da enerji içeceği markasının veliahdına karşı suçlamalar düşürüldü

BANGKOK (AA) - Tayland’da ünlü enerji içeceği markası Red Bull'un veliahtlarından olan ve hakkında bir polis memuruna arabasıyla çarpıp kaçtığı suçlaması bulunan Vorayuth Yoovidhya hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

Bangkok'un Thong Lor polis merkezinden Yarbay Thanawuth Sanguansuk yaptığı açıklamada, davayı ele alan savcıların Vorayuth'a karşı tüm suçlamaları düşürdüklerini belirtti.

Polis Sözcüsü Albay Krissana Pattanacharoen, yaptığı açıklamada, Vorayuth hakkındaki Tayland’daki tutuklama ve Interpol’ün kırmızı bülten kararının iptaline ilişkin işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Öte yandan, hayatını kaybeden polis memurunun kardeşi Porn-anant Klunprasert, yaptığı açıklamada, Vorayuth'a karşı dava açılmaması için 2012'de 94 bin 400 dolar karşılığında Yoovidhya ailesi ile bir kontrat imzaladıklarını söyledi.

Porn-anant, savcıların suçlamaları düşürmesinden üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Bu beni çok yaraladı. Bu durum fakirlere adalet olmadığını gösteriyor." dedi.

"Boss" lakabı ile bilinen Vorayuth, 2012'de devriye gezen motosikletli bir polis memuruna aracıyla çarptıktan sonra olay yerinden kaçmakla suçlanıyordu.

Ailesinin malvarlığı 20 milyar dolar olarak hesaplanan Vorayuth, söz konusu tarihten bu yana savcılara ifade vermeyi reddetmişti.

Hakkında Nisan 2017’de Tayland’da tutuklama emri çıkarılan Vorayuth, bu tarihten önce ülkeden ayrılmıştı. Interpol de Ağustos 2017’de Vorayuth için kırmızı bülten çıkardığını duyurmuştu.