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Tayland’da 7 parti Cuntaya karşı resmen bileşti

Tayland’da 24 Mart’ta gerçekleşen genel seçimlerin ardından parlamentoya en fazla milletvekili göndermeyi başaran muhalefetteki Pheu Thai Partisi, cuntaya karşı 7 partili koalisyon hükümeti kurmak için imzaları attı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:21
Tayland’da 7 parti Cuntaya karşı resmen bileşti

Tayland’da 24 Mart’ta gerçekleşen genel seçimlerin ardından parlamentoya en fazla milletvekili göndermeyi başaran muhalefetteki Pheu Thai Partisi, cuntaya karşı 7 partili koalisyon hükümeti kurmak için imzaları attı.


Tayland, 2014 yılında gerçekleştirilen darbenin ardından 24 Mart’ta ilk kez genel seçimler için sandık başına gitti. Parlamentoya 137 milletvekili göndermeyi başaran muhalefetteki Pheu Thai Partisi, 6 parti ile birlikte koalisyon hükümeti kurmak için imza attı. Koalisyon için 255 sandalye toplayan partiler, başkalarının da koalisyona katılabileceğini duyurdu.



"Demokrasiyi geri getirmek için birleştik"


Pheu Thai Partisi Lideri ve Başbakan adayı Sudarat Keyuraphan yaptığı açıklamada cuntaya karşı direneceklerini vurgulayarak, "Demokrasiyi ülkeye geri getirme ve herhangi bir askeri yönetimin olmasını engelleme sonucuna vardık" dedi.


Gelecek İleri Partisi Lideri Thanathorn Juangroongruangkıt yaptığı açıklamada, "Başbakanın oy çoğunluğuyla seçilmesinden yanayız. Parti olarak, seçilen başbakana ve koalisyon lideri olacak kişiye tam destek vereceğiz. Başbakanlık için en uygun adayın Sudarat Keyuraphan olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Katılan 7 partili koalisyonu 137 koltukla Pheu Thai Partisi (Taylandlılar İçin), 88 koltukla Gelecek İleri Partisi, 12 koltukla Liberal Tay Partisi, 7 sandalyeli Prachachart (Halk Topluluğu), 6 sandalyeli Yeni Ekonomi Partisi, 5 sandalyeli Pheu Chart Partisi (Vatan İçin) ve 1 sandalyeli Palang Puangchon Thai Partisi (Tay Halkının Gücü) oluşturuyor.


Parti liderleri beyannameyi imzaladıktan sonra Başbakan Prayut Chan-o-cha’nın istifasını istedi. Liderler, cunta tarafından getirilmiş Prayut’un partisinin sadece 116 sandalye alabildiğini hatırlattı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:21
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