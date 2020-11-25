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Aktüel Tayland Havayollarının eski yöneticisi ek bagaj parası ödemediği için hapse mahkum oldu
Aktüel

Tayland Havayollarının eski yöneticisi ek bagaj parası ödemediği için hapse mahkum oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-25 20:38:32 -
Tayland Havayollarının eski yöneticisi ek bagaj parası ödemediği için hapse mahkum oldu

ANKARA (AA) - Tayland Havayollarının eski Yönetim Kurulu Başkanı Wallop Bhukkanasut, 2009 yılında şirketin başındayken toplam 300 kilo tutarında ek bagaj masrafını ödemediği gerekçesiyle "görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre Merkezi Yolsuzluk ve Usulsüzlük Mahkemesi, Wallop'un yetkisini kötüye kullanarak çalışanlara bagajlarının ağırlıklarını eksik kaydettirdiği ve bu yolla şirketi zarara uğrattığına hükmetti.

Wallop ve eşinin, Ekim 2009'da Japonya seyahatinden dönerken toplam ağırlığı 300 kiloya ulaşan çok sayıda valiz getirdiği, fakat hiçbir ek bagaj ödemesi yapmadığı kaydedildi.

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