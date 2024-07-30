Tayfur'un yeni takımı resmen açıklandı

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorts'un kadroda düşünmediği Tayfur Bingöl'ün yeni adresi belli oldu. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ün kiralık transferi için siyah-beyazlılar anlaşma sağladı. Beşiktaş Kulübü, Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor'a kiralandığını resmen duyurdu.

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcu, 'Canın sağ olsun' şarkısı eşliğinde Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı ve "Bir sonraki sezonda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın Beşiktaş ve büyük Beşiktaş taraftarı." notunu düştü.

Hacettepe altyapısından yetişen Tayfur, 2016-2019 yılları arasında Göztepe'de oynamıştı. Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu, o sezon İzmir ekibiyle 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. 2 sene de Süper Lig'de Göztepe formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu, ardından Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giydi. 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Tayfur Bingöl, geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.