Beşiktaş'ın Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ü bir yıllığına kiraladığı gelen haberler arasında. A Spor'un haberine göre 29 yaşındaki futbolcuyu 5 milyon TL karşılığında 1 yıllığına kiraladı. Peki, Tayfur Bingöl kim?

Tayfur Bingöl kim kaç yaşında? Tayfur Bingöl hangi takımlarda oynadı?

Tayfur Bingöl 11 Ocak 1993'te dünyaya geldi. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan futbolcu, profesyonelliğe geçirilerek kulübün altyapı takımı olan Hacettepe'ye alındı. 2011'den 2012'ye kadar 45 maçta 8 gol kaydetti. 2012'de ise Gençlerbirliği as takımına transfer olan oyuncu 3'ü Türkiye Kupası da olmak üzere toplam 4 maça çıktı. 2013-14 sezonunda ise Bandırmaspor'a kiralandı. Bandırmaspor forması ile 3'ü Türkiye Kupası, 2'si de 2. Lig Play-off'ları ve de 32'si 2. Lig Kırmızı Grup olmak üzere toplam 37 maça çıkmıştır. Bandırmaspor forması ile Türkiye Kupası'nda 1, ligde ise 13 gol kaydetti. 2014 yılında 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a kiralandı. 14 Ağustos 2015 tarihinde Alanyaspor'a kiralandı.21.06.2016 tarihinde Süper Lig takımlarından Göztepe'ye transfer oldu. Defans hakkında göre alan futbolcu 2019'da Alanyaspor ile anlaştı. Tayfur Bingöl'ün Alanyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Tayfur Bingöl, Alanyaspor formasıyla çıktığı 104 maçta 17 kez fileler havalanırdı.