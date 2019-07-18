Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor’da
Kayseri’nin yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan Tayfun Yanar, yeni sezonda Nazilli Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.18 Temmuz 2019 Perşembe 10:12
Kayseri’nin yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan Tayfun Yanar, yeni sezonda Nazilli Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, son olarak Turgutluspor’da forma giyen tecrübeli Kayserili futbolcu Tayfun Yanar ile her konuda -anlaştı. 1988 doğumlu tecrübeli stoperTayfun Yanar, geçen sezon Turgutluspor forması ile 30 maça çıktı.
Futbola 2003 yılında İstikbal Mobilya Kayserispor’da başlayan Tayfun Yanar, ardından Kayseri Erciyesspor, Tarsus İdman Yurdu, Yozgat 1959 Spor, Kayseri Şekerspor,Çatalcaspor, Sultanbeylispor, Ofspor A.Ş, Düzcespor ve geçen sezon Turgutluspor takımlarında forma giydi.
İşte Tayfun Yanar’ın istatistikleri
Süper Lig - 5 Maç
TFF 1.Lig -11 maç 2 gol
TFF 2.Lig 14 maç
TFF 3.Lig - 240 maç 18 gol
Türkiye Kupası - 11 maç 1 gol
U21 Ligi - 88 maç 7 gol
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