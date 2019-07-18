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Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor’da

Kayseri’nin yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan Tayfun Yanar, yeni sezonda Nazilli Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:12
Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor’da

Kayseri’nin yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan Tayfun Yanar, yeni sezonda Nazilli Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, son olarak Turgutluspor’da forma giyen tecrübeli Kayserili futbolcu Tayfun Yanar ile her konuda -anlaştı. 1988 doğumlu tecrübeli stoperTayfun Yanar, geçen sezon Turgutluspor forması ile 30 maça çıktı.


Futbola 2003 yılında İstikbal Mobilya Kayserispor’da başlayan Tayfun Yanar, ardından Kayseri Erciyesspor, Tarsus İdman Yurdu, Yozgat 1959 Spor, Kayseri Şekerspor,Çatalcaspor, Sultanbeylispor, Ofspor A.Ş, Düzcespor ve geçen sezon Turgutluspor takımlarında forma giydi.


İşte Tayfun Yanar’ın istatistikleri


Süper Lig - 5 Maç


TFF 1.Lig -11 maç 2 gol


TFF 2.Lig 14 maç


TFF 3.Lig - 240 maç 18 gol


Türkiye Kupası - 11 maç 1 gol


U21 Ligi - 88 maç 7 gol

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:12
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