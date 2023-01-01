Tavuklu kubbe böreği tarifi! Kalabalık misafire yemek: 4 adımda, çıtır çıtır enfes bir lezzet! Daha kolay tarif yok

Çıtır Çıtır Sebzeli- Tavuklu Börek ! Tavuklu Kubbe Tarifi İçin Malzemeler

Tavuklu içi;

1/2 (yarım) (yarım kg) küp küp doğranmış tavuk göğsü

1 adet sarı kaliforniya biber

1 adet kırmızı kalifoniya biber (veya yeşil biber, yağ biberi)

2 orta boy küp küp doğranmış patates

Ayçiçek yağı veya tereyağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı sebzeli çeşni

İsteğe bağlı yarım çay kaşığı köri

3 adet yufka

Sosu için;

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörekotu

Çıtır Çıtır Sebzeli- Tavuklu Börek ! Tavuklu Kubbe Tarifi Nasıl Yapılır?

1. Adım: Tavuğu tavaya alıp kavuruyoruz. Pişmeye yakın biberleri ve baharatlarını ilave edip böreğin içini hazırlıyoruz. Sosu için gereken malzemeleri çırpıp sosunu da hazırlıyoruz.

2. Adım: 3 adet yufkayı bardağın dışına sarkacak büyüklükte kare kare kesiyoruz. Bardağın içine 2 kat koyuyoruz. İçine sostan sürüp iç harcını koyuyoruz. Koyduktan sonra 1 kat yufka koyup sostan sürüyoruz. Dışarda kalan kısmı içe doğru katlıyoruz ve şekil veriyoruz.

3. Adım: Ters çıkartıp tepsiye alıyoruz. Yufka bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Bittikten sonra üzerine yumurta sarısı ve çörek otu ilave ediyoruz.

4. Adım: 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.

TAVUKLA YAPILAN FARKLI BİR LEZZET ARIYORSANIZ İSTE SİZE BONUS TARİFİMİZ....

Fırında sebzeli tavuk tarifi: yılbaşı ertesi sosuyla parmak ısırtan enfes bir lezzet!

MALZEMELER

3 diş sarımsak

1 bütün tavuk

3 adet patates

1 adet soğan

2 adet havuç,

1 su bardağı bezelye

1,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI

İlk olarak, tavuğu güzelce yıkayın sonra büyük bir tencerede 15 dakika kadar haşlayın.

Ardından fırın tepsisine içine julyen doğranmış soğanları, kabukları soyulmuş sarımsakları ve dilimlenmiş patatesleri ekleyin.

Tavuk haşlandıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin.

O sırada tavuğun sosunu hazırlayın.

Bir kaba, salça, zeytinyağı ve baharatları koyup güzelce karıştırın.

Sonra bu sosu tavuğa güzelce sürün, geri kalanının içine su ekleyin ve fırın tepsisine dökün.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 35-40 dakika kadar pişirin.

Fırında sebzeli tavuğumuz hazır. Herkese afiyet olsun!