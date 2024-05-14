Tavukçulukta son nokta: O yöntemle yumurta verimini 4'e katladı!

Batman'da yaşayan Aziz Teymur, bahçesinde tavuk beslemeye başladı. Ancak tavuklarından istediği yumurta verimini alamayan Teymur, klasik müzik dinletme yöntemini deneyerek bu durumu çözdü. Klasik müzik dinlettiği tavukları, verimlerini dört kat artırarak kendisini memnun etti.

Batman’da çalıştığı kurumdan emekli olduktan sonra Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bahçeli evinde yaşamını sürdüren ve mahallenin “Aziz dedesi" olarak tanınan Aziz Teymur, toprakla meşgul olup tavuk yetiştiriciliği yaparak emekliliğini yaşamaya karar verdi. Satın aldığı 30 köy tavuğundan uzun bir süre yumurta verimi alamayan Teymur, çözüm arayışına girdi.

Teymur, artık emekliliğin keyfini çıkartmaya başladığını söyledi. Klasik müzikle verimi artırdığını belirten Teymur, "Daha önce tavukların yumurtlamasından verim alamıyordum. İnterneti araştırırken klasik müzik dinleterek daha çok verim aldıkları bir habere rast geldim. Hem süt veren hayvanlarda hem de diğer hayvanlarda olduğunu görünce denemeye karar verdim. 10 gündür bu müziği dinletiyorum. Bu müzikle beraber tavuklarda hem bir rahatlama oldu hem de yumurta verimini artırdı” dedi.

3 YUMURTADAN 12’YE ÇIKTI

Teymur, artık her sabah keyifle kümese gittiğini söyledi. Daha önce 30 tavuktan günde 2-3 tane yumurta alırken, bunun 12-13’e kadar çıktığını belirten Teymur, “30 tavuğum vardı, günde 2-3 tane yumurta alıyordum ama şimdi 12-13 adet yumurta almaya başladım. Klasik müzik, Mozart, Beethoven gibi müzikler dinletiyorum artık” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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