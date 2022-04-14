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Yerel Tavuk yüklü kamyon devrildi
Yerel

Tavuk yüklü kamyon devrildi

Bolu’nun Göynük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tavuk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 22:19:00 -
Tavuk yüklü kamyon devrildi

Kaza, saat 19.30 sıralarında Göynük ilçesi Safranlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu’dan Göynük istikametine seyir halinde olan İsmail Koç idaresindeki 14 BR 353 plakalı tavuk yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü İsmail Koç itfaiye ekipleri tarafından kamyondan çıkarıldı. Koç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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