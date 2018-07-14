THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Tavuk fajita nasıl yapılır?

Sotelenmiş etlerin ve sebzelerin muhteşem buluşması. Tortilla ekmeği ile servis yapacağınız bu tarifin lezzetine doyamayacaksınız. İşte tavuk fajita tarifi...

14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:47
Tavuk fajita nasıl yapılır?

2 parça tavuk göğüs eti,

2 adet kırmızı biber,

2 adet yeşil köy biberi,

2 adet kuru soğan,

4 yemek kaşığı sıvı yağı,

1 çay kaşığı zahter,

1 çay kaşığı karabiber,

1 çay kaşığı pul biber,

Tortilla ekmeği,

MARİNESİ İÇİN:

1 küçük çay bardağı süt,

2 yemek kaşığı zeytinyağı,

2 diş sarımsak rendesi,

1 adet kuru soğan rendesi.

NASIL YAPILIR?

Marine için; tavukgöğsünü jülyen doğrayıp yıkayalım ve bir kaba alalım.

Üzerine sütü, zeytinyağını, sarımsağı ve soğanı ekleyip karıştıralım.

Üzerini streç ile kapatıp 1 saat kadar buzdolabından dinlendirelim.

Kuru soğanları yarım ay şeklinde doğrayalım.

Biberleri jülyen doğrayalım.

Tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyelim.

Üzerine soğanları ve biberleri ilave edip 3-4 dakika soteleyelim.

Ardında tuzu ve karabiberi ekleyip sebzeler yumuşayana kadar sotelemeye devam edelim.

Sotelediğimiz sebzeleri başka bir kaba alalım.

Tavaya tekrar 2 yemek kaşığı sıvı yağı koyalım.

Üzerine marine sosundan çıkardığımız tavuk etlerini koyalım ve yüksek ateşte pişirelim.

Üzerine tuzu, karabiberi, zahteri ve pul biberi ilave edip yüksek ateşte pişirmeye devam edelim.

Servis tabağına önce pişirdiğimiz sebzeleri yerleştirelim.

Sonra sebzelerin üzerine tavukları dizelim.

Tavuk fajitamızı ısıtılmış tortilla ekmeği ile servis yapalım.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:47
  1. fajita
  2. tavuklu fajita
  3. yemek tarifleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahkemeden skandal karar! FETÖ imamlarıyla görüşen askere beraat!
    1. Mahkemeden skandal karar! FETÖ..
    2. Domatesli tel şehriye çorbası nasıl..
    3. Neden esneriz? Esnemek bulaşıcı mı?
    4. Bu faktörler sol göz kapağı..
    5. Güneş yanığına doğal çözümler
    6. Tarçınlı suyun faydaları nelerdir?
    7. Vazelinin zararları nelerdir?
    8. Halk ayaklandı! Parti binasını bastılar
    9. Tavuk fajita nasıl yapılır?
    10. Cenk Tosunlu Everton gol oldu yağdı!
    11. Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li..
    12. Süleyman Soylu: Asıl film şimdi başlıyor
    13. Almanlar Mesut Özil’i hedef aldı! Şoke..
    14. 7 yaşındaki Suriyeli çocuğa kaynar su..
    15. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    16. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    17. Sözde sanatçı Zuhal Olcay'a sahip..
    18. Belçika İngiltere maç sonucu! 2018..
    19. İsmail Balaman kimdir? İsmail Balaman..
    20. "Dünyada en çok FETÖ'cüyü kabul eden..
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...
    Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!