Tavuk fajita nasıl yapılır?

2 parça tavuk göğüs eti,

2 adet kırmızı biber,

2 adet yeşil köy biberi,

2 adet kuru soğan,

4 yemek kaşığı sıvı yağı,

1 çay kaşığı zahter,

1 çay kaşığı karabiber,

1 çay kaşığı pul biber,

Tortilla ekmeği,

MARİNESİ İÇİN:

1 küçük çay bardağı süt,

2 yemek kaşığı zeytinyağı,

2 diş sarımsak rendesi,

1 adet kuru soğan rendesi.

NASIL YAPILIR?

Marine için; tavukgöğsünü jülyen doğrayıp yıkayalım ve bir kaba alalım.

Üzerine sütü, zeytinyağını, sarımsağı ve soğanı ekleyip karıştıralım.

Üzerini streç ile kapatıp 1 saat kadar buzdolabından dinlendirelim.

Kuru soğanları yarım ay şeklinde doğrayalım.

Biberleri jülyen doğrayalım.

Tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyelim.

Üzerine soğanları ve biberleri ilave edip 3-4 dakika soteleyelim.

Ardında tuzu ve karabiberi ekleyip sebzeler yumuşayana kadar sotelemeye devam edelim.

Sotelediğimiz sebzeleri başka bir kaba alalım.

Tavaya tekrar 2 yemek kaşığı sıvı yağı koyalım.

Üzerine marine sosundan çıkardığımız tavuk etlerini koyalım ve yüksek ateşte pişirelim.

Üzerine tuzu, karabiberi, zahteri ve pul biberi ilave edip yüksek ateşte pişirmeye devam edelim.

Servis tabağına önce pişirdiğimiz sebzeleri yerleştirelim.

Sonra sebzelerin üzerine tavukları dizelim.

Tavuk fajitamızı ısıtılmış tortilla ekmeği ile servis yapalım.

Afiyet olsun.