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Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, geçen yıl 19 milyar 643 milyon 711 bin tavuk yumurtası üretilirken, üretim bir önceki yıla göre yüzde 1,88 arttı.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:13
Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018’e ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl 19 milyar 643 milyon 711 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 1,88 arttı. Türkiye’de geçen yıl 1 milyar 228 milyon 533 bin tavuk, 6 milyon 779 bin hindi kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2017’ye göre yüzde 0,0072, kesilen hindi sayısı da yüzde 32,17 artış gösterdi. Geçen yıl 2 milyon 156 bin 671 ton tavuk eti, 69 bin 536 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,93, hindi eti üretimi yüzde 32,79 yükseldi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:13
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
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  7. hindi eti

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